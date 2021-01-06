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Мурманская область. Арктика (16+)06.01.21 11:15

Приоритетным направлением деятельности Северного флота в 2021 году станет обеспечению военной безопасности Российской Федерации

Командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев отметил, что «в 2021 году Северный флот концентрирует свои основные усилия на подготовке группировок флота, войск и сил к решению задач по предназначению – обеспечению военной безопасности Российской Федерации в зоне своей ответственности».

Адмирал Александр Моисеев также подчеркнул, что «особенностью подготовки войск и сил флота в наступившем году станет подготовка к участию в совместном стратегическом учении, которое будет проходить, в том числе, и в зоне ответственности Северного флота».

Командующий Северным флотом также отметил, что «в 2021 году моряки-североморцы продолжат решать задачи обеспечения безопасности в районах главной арктической транспортной магистрали России – Северного морского пути».

В 2021 году Северный флот планирует выполнить ряд арктических походов отрядов кораблей, а также провести различные тактические учения с привлечением подразделений, размещенных на арктических островах.

Наряду с деятельностью в Арктике Северный флот продолжит выполнять задачи и в других районах Мирового океана, в том числе в различных морях Атлантики.

Приоритетные задачи в сфере обеспечения военной безопасности России определены в Основах государственной политики российской Федерации в Арктике на период до 2035 года. В их числе – выполнение комплекса мероприятий, направленных на предотвращение применения военной силы в отношении России, повышение боевых возможностей группировок войск и сил, совершенствование комплексного контроля за воздушной, надводной и подводной обстановкой, создание и модернизация объектов военной инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба СФ, при подведении итогов деятельности в 2020 году неоднократно отмечалось, что объединенное стратегическое командование Северного флота проводит активную работу по всем данным направлениям.

 

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