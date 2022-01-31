В Мурманскую область начала поступать вакцина против COVID-19 для детейНародный фронт в Мурманской области просит снизить стоимость ПЦР-тестов для населения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)31.01.22 15:00

Приоритетным направлением работы коммунальщиков стал вывоз снега

В повестку сегодняшнего оперативного совещания в правительстве Мурманской области был включён вопрос уборки территорий муниципалитетов. О ходе снегоуборочных мероприятий в области доложил региональный министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

По словам министра, в связи с изменением погодных условий в конце недели режим повышенной готовности был снят в ЗАТО г. Североморск и ЗАТО Александровск, однако, в Мурманске он по-прежнему сохраняется.

Сильные снегопады сменились ветром и гололедицей, поэтому коммунальщики приступили к посыпке улично-дорожной сети пескосоляной смесью. Также проводятся работы по устранению наледи, ликвидируется заужение дорог. Основным приоритетом для коммунальных служб стал вывоз снега.

За прошедшую неделю к уборке улично-дорожной сети привлечено 460 единиц техники и 527 единиц персонала, к уборке придомовых территорий – 293 единицы техники и 2514 работников управляющих компаний. Количество убранных дворов составило 5433, что на 1 тысячу больше, чем на прошлой неделе. Коммунальщиками очищено более 14 миллионов квадратных метров улично-дорожной сети, 864 муниципальные лестницы и 1858 кровель, вывезено 243 тысячи кубометров снега.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ,  в системе мониторинга уборки территорий создано 1428 заданий, из них выполнено на 100 % – 1418. Лидерами по очистке улиц и дорог от снега стали Мурманск, Мончегорск, Оленегорск, Кировск, Апатиты, Ковдорский район, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Островной и Терский район.

Вместе с тем продолжают поступать сообщения жителей на портал «Наш Север», горячую линию ЖКХ (по телефону 8-800-250-78-25) и в социальных сетях. Необходимо отметить, что по сравнению с прошлой неделей количество обращений с жалобами на качество проведения снегоуборочных мероприятий снизилось практически в два раза.

Вопрос уборки территорий муниципалитетов находится на особом контроле министерства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/437020/#&gid=1&pid=1

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Высокая инфляция в значительной мере отражает влияние факторов длительного действия, в первую очередь превышение спроса над возможностями наращивания выпуска
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
27.01.22 17:57
Привет, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане, а так же гости города-героя! Пишет Вам большой спец. в области педагогики, специалист экстра-класса Юлия Бурак (Смирнова). На сию новость хочет
Комментарий к новости:Депутат мурманского горсовета Виктор Хабаров скоро может лишиться мандата
Юрий
27.01.22 15:59
Плату за общежитие уже подняли в два раза.
Комментарий к новости:Улучшить условия проживания скоро смогут студенты МГТУ
Нина
27.01.22 09:30
Зато мы делаем ракеты...
Комментарий к новости:В надежде только на чудо – семья северян уже много лет живёт в аварийном доме
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области на производстве пищевых продуктов подорожали консервы из печени трески на 38,3%-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 35 копеек, евро – почти на 14 копеек-PRO Энергетику (18+)Запущена вторая линия Кольско-Карельского транзита – энергомагистраль позволит увеличить передачу мощности в 1,5 раза-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 31 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит нормативы потери воды в коммунальных сетях
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика