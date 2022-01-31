Приоритетным направлением работы коммунальщиков стал вывоз снега

В повестку сегодняшнего оперативного совещания в правительстве Мурманской области был включён вопрос уборки территорий муниципалитетов. О ходе снегоуборочных мероприятий в области доложил региональный министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

По словам министра, в связи с изменением погодных условий в конце недели режим повышенной готовности был снят в ЗАТО г. Североморск и ЗАТО Александровск, однако, в Мурманске он по-прежнему сохраняется.

Сильные снегопады сменились ветром и гололедицей, поэтому коммунальщики приступили к посыпке улично-дорожной сети пескосоляной смесью. Также проводятся работы по устранению наледи, ликвидируется заужение дорог. Основным приоритетом для коммунальных служб стал вывоз снега.

За прошедшую неделю к уборке улично-дорожной сети привлечено 460 единиц техники и 527 единиц персонала, к уборке придомовых территорий – 293 единицы техники и 2514 работников управляющих компаний. Количество убранных дворов составило 5433, что на 1 тысячу больше, чем на прошлой неделе. Коммунальщиками очищено более 14 миллионов квадратных метров улично-дорожной сети, 864 муниципальные лестницы и 1858 кровель, вывезено 243 тысячи кубометров снега.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, в системе мониторинга уборки территорий создано 1428 заданий, из них выполнено на 100 % – 1418. Лидерами по очистке улиц и дорог от снега стали Мурманск, Мончегорск, Оленегорск, Кировск, Апатиты, Ковдорский район, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Островной и Терский район.

Вместе с тем продолжают поступать сообщения жителей на портал «Наш Север», горячую линию ЖКХ (по телефону 8-800-250-78-25) и в социальных сетях. Необходимо отметить, что по сравнению с прошлой неделей количество обращений с жалобами на качество проведения снегоуборочных мероприятий снизилось практически в два раза.

Вопрос уборки территорий муниципалитетов находится на особом контроле министерства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/437020/#&gid=1&pid=1