Приоритетом действий российских Вооруженных сил в ходе операции на Украине является исключение напрасных жертв среди мирного населения

25 марта в Москве прошёл брифинг Министерства обороны Российской Федерации о текущих результатах проведения специальной военной операции на Украине. В брифинге участвовали первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской, начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев и официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Генерал-майор Игорь Конашенков в своём выступлении напомнил, что с 24 февраля 2022 года российские Вооруженные Силы приступили к проведению специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что специальная военная операция проводится строго по утвержденному плану.

Безусловным приоритетом действий российских Вооруженных сил в ходе операции является исключение напрасных жертв среди мирного населения.

Высокоточными средствами поражения избирательно и аккуратно уничтожаются объекты военной инфраструктуры Украины, техника и вооружение, склады боеприпасов и материального имущества войск.

С первых дней операции при планировании любых действий, особое внимание уделяется сбережению гражданской инфраструктуры и мирных жителей Украины.

Далее официальный представитель Минобороны РФ показал оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Балана от 22 января 2022 года, адресованных начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины.

В приказе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой операции объединенных сил на Донбассе. Все мероприятия боевого слаживания националистов предписано завершить 28 февраля этого года, чтобы в марте 2022 года приступить к выполнению боевых задач в составе украинской «операции объединенных сил» на Донбассе.

Уже с февраля 2022 года украинскими войсками кратно увеличились артиллерийские обстрелы Донбасса запрещенным крупнокалиберным артиллерийским вооружением. На фоне лживых заявлений о стремлении к миру Киев начал широкомасштабную артиллерийскую подготовку к наступлению стянутой на восток Украины ударной группировки войск при поддержке авиации и ракетных комплексов.

Начатая с 24 февраля специальная военная операция российских Вооруженных сил сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народные республики. Это позволило спасти десятки, если не сотни тысяч, мирных жителей Донбасса, которых последние восемь лет киевский режим методично расстреливал из крупнокалиберной и реактивной артиллерии, загоняя стариков, женщин и детей в подвалы.

Генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что принимающие участие в операции российские военнослужащие мужественно и самоотверженно выполняют свой воинский долг.

К настоящему времени уже более 3,5 тысячи военнослужащих Вооруженных сил за проявленный героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции награждены высокими государственными наградами.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, Вооруженные силы Российской Федерации продолжат осуществление специальной военной операции до выполнения всех поставленных задач. Минобороны России продолжит и дальше регулярно и по всем доступным каналам доводить правдивую информацию общественности о ходе и результатах проводимой специальной военной операции на Украине.

Несмотря на опущенный «железный занавес» информационного бойкота западных стран по отношению к Российской Федерации, правда о происходящем на Украине успешно преодолевает эти искусственные препятствия. Потому что в правде — сила.

Фото: https://vk.com/mil