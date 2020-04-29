Приоритетом Севморпути должно стать развитие прилегающих территорий - эксперт

Основным приоритетом при развитии Севморпути должен быть не экспорт углеводородов, а развитие прилегающих территорий, считает Алексей Фадеев, ведущий научный сотрудник Института экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН. Именно по этому пути идут другие циркумполярные государства, где одной из главных целей арктических проектов является вовлечение малого и среднего бизнеса, рассказал он в своем выступлении.

«В Норвегии значительная доля работ, связанных с нефтяными месторождениями, выполняется компаниями, которые, казалось бы, не имеют отношения к «нефтянке». При этом одно рабочее место в Арктике создаёт в среднем 14 рабочих мест в смежных регионах» - сообщил Фадеев в ходе заседания дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) «СМП как драйвер развития АЗРФ».

Необходимо расширять спектр грузов, которые перевозятся по СМП, а также улучшать портовую инфраструктуру, чтобы развитие прилегающих территорий было более устойчивым, сходится во мнениях большинство экспертов. На данный момент 95% грузопотока по СМП приходится на вывоз полезных ископаемых из Арктики, а северный завоз и транзит обеспечивают лишь 5%, дал оценку Михаил Григорьев, директор консалтинговой компании «Гекон», член научно-технических советов Минприроды и Минтранса России.

Северный морской путь разделяется на высокие широты и прибрежные области. При этом ещё в советское время существовали определенные трения между «речниками» и крупнотоннажными морскими судами. В 1990-х были свернуты работы по созданию перспективной лихтеровозной системы, напомнил Александр Кугаевский, заместитель ректора СВФУ (Якутск), к.э.н., член-корреспондент Российской инженерной Академии. По его словам, Севморпуть станет для Якутии «поясом жизни», только если на нём будет существенный трафик судов класса «река-море», которые смогут транспортировать грузы вглубь материка.

При развитии Севморпути важно принять превентивные меры для защиты экологии - таково мнение советника председателя Кольского научного центра РАН Владимира Маслобоева. «При появлении множества судов важно, чтобы их выбросы не загрязняли Арктику. В настоящее время нет технологии ликвидации нефтяных разливов на мелком шельфе, поэтому необходимо предотвращать эти разливы. Частично решить проблему может перевод судов на СПГ, однако возникает проблема бункеровки», - сказал Маслобоев.