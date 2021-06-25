Приостановлена деятельность Центра помощи престарелым и больным людям «Лилия»

В межрайонном специализированном отделении судебных приставов по особым исполнительным производствам находится исполнительное производство немедленного исполнения по приостановлению деятельности автономной некоммерческой организации «Центр помощи престарелым и больным людям «Лилия».

Три помещения учреждения, расположенные в г. Мурманске в жилых домах по ул. Софьи Перовской, ул. Зелёная, ул. Олега Кошевого, не прошли проверку прокуратуры и специалистов пожарного надзора. В связи с тем, что выявленные нарушения могут повлечь за собой опасные последствия в случае пожара, который может привести к массовой гибели не только находящихся в учреждении людей, но и других лиц проживающих в жилых домах, суд принял решение о приостановлении деятельности организации.

Как сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области, добровольно решение суда организацией не исполнено. Должника не побудило к этому даже ежедневное привлечение судебным приставом к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст. 17.14 КоАП РФ («Нарушение должником законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя») с назначением штрафов в размере 30 тысяч рублей. Между тем, престарелые граждане продолжают находиться в опасной обстановке, в помещениях, не отвечающих требованиям пожарной безопасности.

Первым делом приставы связались с родственниками находящихся там лиц с просьбой забрать их домой, до устранения Центром нарушений правил пожарной безопасности. По телефону и при личных встречах родственникам неоднократно доводилась информация о недопустимости оставления пожилых людей в указанных помещениях. Однако большинство родственников отказались это делать, мотивируя тем, что, как они считают, никакой угрозы жизни и здоровью их близким нет. Только девятерых пожилых людей забрали обеспокоенные родственники. Многие родственники даже не дали согласия на их перемещение.

В связи с тем, что решением суда не определено место размещения людей, а их перевозка и размещение требуют специализированного автотранспорта и участия специально подготовленных к работе с такой категорией специалистов, медиков, судебным приставам пришлось инициировать перед уполномоченными органами региона вопрос с размещением маломобильных пожилых граждан в другие специализированные учреждения Мурманской области. Однако для проведения всех необходимых медицинских и организационных мероприятий требуется определенное время, а зачастую, согласие родственников жильцов Центра.

В настоящее время девять пожилых людей определены в различные социальные учреждения региона. Остаются в помещениях центра 50 человек, в связи с чем судебными приставами организовано круглосуточное дежурство. Совместная работа всех заинтересованных ведомств по скорейшему решению данной проблемы продолжается.