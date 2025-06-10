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Мурманская область. Арктика (16+)10.06.25 08:45

«Природа. Ремесло. Мастерство» - выставка работ карельских мастеров

6 июня в Центре современного искусства «СОПКИ.21А», состоялось открытие выставки «Природа. Ремесло. Мастерство», ставшей результатом работы участников «Карельской ремесленной артрезиденции».

Представленные работы вдохновлены красотой карельской природы. Леса, озера, каменные утесы, цветы и травы стали источником идей как для опытных художников по кружеву и мастеров керамистов из разных регионов России, так и для талантливых студентов кафедры технологии, изобразительного искусства и дизайна Петрозаводского государственного университета.

Как сообщает vk.com/murmannauchka, Ирина Анатольевна Власова, руководитель проекта, художник по кружеву, член Международного союза педагогов-художников и куратор направления «Художественное кружевоплетение», отметила, что основной идеей было объединение, казалось бы, несовместимых видов искусства — художественного плетения и керамики.

Так, эксперименты мастеров-керамистов, стремившихся воплотить лёгкость кружева в глине — материале, ассоциирующемся с прочностью и основательностью, сочетаются с изящными кружевными аксессуарами, выполненными в традиционной технике кружевоплетения на коклюшках. Кружевные аксессуары представлены на фотографиях.

Елена Николаевна Тимофеева, художник-керамист, член Союза художников России и куратор направления «Художественная керамика», подчеркнула экспериментальный характер проекта, в рамках которого керамисты стремились передать в своих изделиях пластику и изящество кружева.

Мария Александровна Михайленко, председатель Мурманского отделения «Союза художников России», акцентировала актуальность такого переплетения различных видов искусств, которое производит внушительное впечатление разнообразием представленных работ.

После официальной части, кураторы выставки провели авторскую медиацию по экспозиции.

Проект «Карельская ремесленная арт-резиденция» состоялся благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Выставка продлится по 28 июня. Вход свободный. (12+)

 

 

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457291728%2Fwall-44573273_29586

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