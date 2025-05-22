Природный газ заменяет мазут: военные коммунальщики Северного флота продолжают модернизировать объекты теплохозяйства»

Военные коммунальщики Северного флота работают над улучшением производственных процессов, повышая энергоэффективность эксплуатируемых объектов. В условиях сурового климата, где ресурсы имеют решающее значение, жилищно-коммунальная служба №10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) внедряет современные технологии и инновационные решения, позволяющие оптимизировать использование энергии и снизить экологическую нагрузку.

В текущем году службой реализуется ряд мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов теплохозяйства - в одном из военных городков переводят котельную с мазутного топлива на природный газ.

Переход котельной на природный газ сохранит её автономность, избавит от недостатков использования мазутного топлива и существенно снизит себестоимость тепловой энергии. Помимо этого, природный газ - самый экологически чистый и безопасный из массово используемых видов топлива, а при сгорании газ даёт больше тепла, чем другое сырьё.

В рамках проекта осуществляется модернизация оборудования котельной, установка современных систем автоматизации и контроля, а также обучение персонала работе с новым видом топлива. Экономический эффект от перевода обусловлен снижением затрат на топливо, уменьшением расходов на обслуживание и ремонт оборудования, а также сокращением экологических платежей. Высвободившиеся средства могут быть направлены на развитие других направлений деятельности Службы и повышение качества предоставляемых услуг.

Все вышеперечисленные мероприятия выполняются в рамках энергосервисного контракта - это инновационная технология финансирования энергосберегающих проектов, которая позволяет внедрять меры по повышению энергоэффективности без каких-либо предварительных затрат.

Таким образом, переход котельной на природный газ является важным шагом в направлении устойчивого развития и повышения энергетической эффективности, способствуя улучшение экологической ситуации в регионе, снижая затраты на теплоснабжение.

Фото предоставлено жилищно-коммунальной службой №10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).