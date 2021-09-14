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Мурманская область. Арктика (16+)14.09.21 12:00

Природный парк в Териберке поможет сохранить ландшафты и создать инфраструктуру

Создание природного парка в районе Териберки позволит решить ряд вопросов, связанных с сохранением природных ландшафтов, редких растений и лишайников, контролировать туристический поток, сделать туризм безопасным, а также обеспечить поступления средств в местный бюджет. Об этом 13 сентября на оперативном совещании в правительстве региона рассказала заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

«Была проведена большая подготовительная работа: изучение местности, социологический опрос. Здесь важно отметить, что 90% опрошенных согласились с тем, что территория Териберки нуждается в охране от стихийного и неконтролируемого туризма, также они согласны с установлением платы с приезжих за пребывание. Также по обращению правительства региона в областную собственность переданы два больших земельных участка, которые ранее принадлежали Минобороны России, а теперь войдут в состав ООПТ», – пояснила вице-губернатор.

Подготовительная работа по созданию парка была проведена с участием Кольского научного центра РАН при поддержке Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы, координаторы работ – правительство Мурманской области, Министерство природных ресурсов и комитет по туризму Мурманской области.

Площадь природного парка «Териберка» составляет 2418,5 га. Он состоит из трёх кластеров, два их которых полностью представлены рекреационной зоной и один – сочетанием рекреационной и природоохранной зон. Чтобы посетить природный парк, потребуется оформить разрешение. Форма для подачи заявления, а также правила пребывания на территории ООПТ будут размещены на официальном сайте Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

«Важно отметить, что регистрация требуется только для посещения территории природного парка. Село не входит в границы парка. Также местным жителям не потребуется оформлять разрешения», – отметила Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, контроль за соблюдением режима природного парка будет осуществляться специально созданной оперативной группой Регионального центра лесного и экологического контроля. Группа из восьми человек будет постоянно присутствовать на территории парка.

Для посетителей парка будет создана необходимая инфраструктура. Уже в этом году будут разработаны туристические маршруты, схема движения, в том числе для туристов на автотранспорте и концепция визит-центра. А летом 2022 года на территории разместят смотровые площадки, информационные аншлаги, обустроят экологическую тропу. Будет создана автомобильная парковка. Предполагается разместить её на месте рекультивированной свалки, в непосредственной близости от природного парка.

«Териберка интересна для инвесторов, статус резидента АЗ РФ уже получили проекты по созданию туристической базы и придорожной инфраструктуры. В целом, в проработке Корпорации развития Мурманской области более 20 новых инвестиционных проектов в Териберке на общую сумму порядка миллиарда рублей», – подчеркнула заместитель губернатора.

Также создание региональной ООПТ способствует решению проблемы, которая беспокоит местных жителей – бесконтрольной деятельности рыбаков-любителей.

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