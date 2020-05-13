Горячий график теплоэнергетиков на прохладное лето 2020 годаСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Караул! Мы в Белокаменке!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)13.05.20 11:30

Природоохранная прокуратура добивается устранения нарушений законодательства при осуществлении предприятием водопользования

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой в марте 2020 года проведена проверка исполнения муниципальным унитарным предприятием Кольского района «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» требований федерального законодательства при осуществлении водопользования. Проверкой установлены факты изъятия предприятием воды из водных объектов, а также факты сброса сточных вод в водные объекты в отсутствие правоустанавливающих документов на водопользование.

Осуществление водопользования в отсутствие надлежаще оформленных договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов для сброса сточных вод является прямым нарушением положений статей 11 и 21 Водного кодекса РФ.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, возбужденных природоохранным прокурором, вынесено 13 постановлений о привлечении директора МУП Кольского района «УЖКХ» к административной ответственности по ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта), а также 7 постановлений о привлечении указанного должностного лица к ответственности по ст. 8.33 КоАП РФ (нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов). Общая сумма наложенных административными органами штрафов составила 165 000 рублей.

Кроме того, Кольским районным судом Мурманской области удовлетворено исковое заявление об обязании МУП Кольского района «УЖКХ» оформить договоры водопользования на право забора водных ресурсов из водных объектов Нижне-Туломское водохранилище (р. Тулома), озеро Секретарское, река Воронья, озеро Пулозеро, река Кола, река Малая Лавна, река Ура, ручей Безымянный (рядом сп. Килп-Явр Кольского района Мурманской области), озеро Пяйве-явр, а также решения о предоставлении водных объектов Кольский залив Баренцева моря, губа Териберская Баренцева моря, река Кица, река Кола, река Малая Лавна, река Ура, ручей Безымянный (рядом с п. Килп-явр Кольского района Мурманской области), ручей Безымянный бассейна оз. Пяйве-явр для сброса сточных вод.

Судебное решение в законную силу не вступило.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Запрет на флотский мазут в Арктике: экология или политика?
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решенийМурманской областной Думе исполнилось 25 лет
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Руслан
12.05.20 21:54
Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев проверил ход реконструкции сквера у памятника С. М. Кирову. Эта зона отдыха - один из трех объектов, которые в этом году реконстру
Комментарий к новости:Недобросовестный подрядчик должен выполнить все работы в сквере около памятника С.М. Кирову
Петр Васильевич
06.05.20 11:00
Если мне память не изменяет, то этого звания мурманские власти добивали лет десять-пятнадцать. Добились, пришла перестройка. Нет той страны, люди которой победили фашизм.
Комментарий к новости:35 лет назад Мурманску было присвоено почётное звание «Город-герой»
GARPIN@
05.05.20 08:46
Социально ответственная компания не жалеет средств ради здоровья наёмных работников! О таком отношении бизнеса к своим работникам в США приходится только мечтать!
Комментарий к новости:«Принцесса Анастасия» на рейде ждёт зараженных вахтовиков из Белокаменки
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Росрыболовство отмечает слабый внутренний спрос на мороженую рыбу-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 34 копейки, доллар укрепился почти на 15 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС плановый ремонт энергоблока №1 завершён с опережением графика на неделю-PRO ЖКХ (18+)Горячий график теплоэнергетиков на прохладное лето 2020 года-PRO Нефть и газ (18+)Запрет на флотский мазут в Арктике: экология или политика?-PRO Законы (18+)Минстрой предложил снизить порог расходов граждан на оплату ЖКУ до 15% по всей стране
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
29.04.20: Прошло сообщение, что все детские здравницы страны готовятся к открытию 1 июня! А вы готовы отправить детей на отдых в другой регион этим летом?Проголосовало: 537 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика