Природоохранная прокуратура добивается устранения нарушений законодательства при осуществлении предприятием водопользования

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой в марте 2020 года проведена проверка исполнения муниципальным унитарным предприятием Кольского района «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» требований федерального законодательства при осуществлении водопользования. Проверкой установлены факты изъятия предприятием воды из водных объектов, а также факты сброса сточных вод в водные объекты в отсутствие правоустанавливающих документов на водопользование.

Осуществление водопользования в отсутствие надлежаще оформленных договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов для сброса сточных вод является прямым нарушением положений статей 11 и 21 Водного кодекса РФ.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, возбужденных природоохранным прокурором, вынесено 13 постановлений о привлечении директора МУП Кольского района «УЖКХ» к административной ответственности по ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта), а также 7 постановлений о привлечении указанного должностного лица к ответственности по ст. 8.33 КоАП РФ (нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов). Общая сумма наложенных административными органами штрафов составила 165 000 рублей.

Кроме того, Кольским районным судом Мурманской области удовлетворено исковое заявление об обязании МУП Кольского района «УЖКХ» оформить договоры водопользования на право забора водных ресурсов из водных объектов Нижне-Туломское водохранилище (р. Тулома), озеро Секретарское, река Воронья, озеро Пулозеро, река Кола, река Малая Лавна, река Ура, ручей Безымянный (рядом сп. Килп-Явр Кольского района Мурманской области), озеро Пяйве-явр, а также решения о предоставлении водных объектов Кольский залив Баренцева моря, губа Териберская Баренцева моря, река Кица, река Кола, река Малая Лавна, река Ура, ручей Безымянный (рядом с п. Килп-явр Кольского района Мурманской области), ручей Безымянный бассейна оз. Пяйве-явр для сброса сточных вод.

Судебное решение в законную силу не вступило.