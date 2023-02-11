Мы такие разные: нигерийский художник создаёт портреты из старых шлёпанцев, а японцы придумали забавный способ расслабиться и согретьсяМарина Табейкина: вся жизнь по буддизму, или Непрерывные страдания в ожидании неприятностей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)11.02.23 16:00

Природоохранная прокуратура напоминает автолюбителям правовые основы возмещения вреда в результате ДТП с участием диких животных

По статистике, число дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных, которые выбегают на трассы между городами, на территории большинства регионов страны существенно возрастает в летний период. Но в последнее время региональные СМИ пестрят заголовками об участившихся случаях выхода диких животных к населённым пунктам региона, а также о нескольких ДТП с участием лосей.

Как правило, водитель не готов к подобной ситуации, в результате чего допускает наезд управляемого транспортного средства на животное. Из-за высокой скорости движения зачастую такое дорожно-транспортное происшествие ведёт не только к повреждению автомобиля, но и к гибели животного.

Как сообщают сотрудники Мурманской межрайонной природоохранной прокуратуры, в соответствии со ст. 4 федерального закона «О животном мире» (далее – Закон), животный мир в пределах территории Российской Федерации является государственной собственностью. Таким образом, в результате дорожно-транспортного происшествия с участием диких животных имущественный вред причиняется владельцу собственности – Российской Федерации.

Большая часть видов диких животных, обитающих на территории Мурманской области, отнесена законом к охотничьим ресурсам, то есть к объектам животного мира, которые используются или могут быть использованы в целях охоты. К ним относятся лоси, олени, рыси, волки, лисы, песцы, медведи и иные более мелкие виды.

Возмещение вреда, причинённого охотничьим ресурсам, осуществляется в добровольном порядке или в судебном порядке на основании утвержденных в соответствии с Законом такс и методик исчисления ущерба, причиненного животному миру, а при их отсутствии - исходя из фактически произведенных затрат на воспроизводство охотничьих ресурсов.

Безвозмездно изъятые или конфискованные охотничьи ресурсы подлежат возвращению в среду обитания. В случае, если их физическое состояние не позволяет возвратить их в среду обитания, то они подлежат реализации или уничтожению.

Методика исчисления размера вреда, причинённого охотничьим ресурсам утверждена приказом Минприроды России от 08.12.2011 №948 и применяется для исчисления размера вреда, причиненного вследствие незаконной добычи, а также при уничтожении охотничьих ресурсов по неосторожности.

При этом, в случае гибели дикого животного в результате дорожно-транспортного происшествия (по неосторожности) повышающий коэффициент не применяется, даже в случае гибели самки.

Согласно установленных Приказом такс, ущерб от гибели лося составит 80000 рублей, медведя – 60000 рублей, оленя (в зависимости от вида) – от 30000 до 70000 рублей, волка или лисицы – 200 рублей.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Арктической зоне очень короткая «скамейка запасных» квалифицированных специалистов - Андрей Кирпичников
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Валерия
09.02.23 17:00
Пытаюсь связаться с группой Караван 51 по тел 921-665-12-50. Никто не берет трубку. Каким образом я могу оказать помощь участникам СВО? *** Попробуйте связаться через региональное отделение обществе
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
Марина Початая, мурманчанка.
04.02.23 00:07
Добрый ночи, мурманчане! Что сказать, посмотрев сей видеосюжет? А то, что некто Игорь Буренко - типичный очередной квасной патриот, специалист по "неглубокой вспашке" (надеюсь понятно что я имею в
Комментарий к новости:Уходя – уходи: мурманчанин оставил перед закрытой дверью финского консульства памятные для Суоми вещи
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире23:30«Мемориалы России». Документальный цикл (12+)00:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)00:25«Живой». Концерт Николая Носкова (Crocus City Hall '2019, 16+)
-PRO Деньги (16+)Эксперт «SuperJob» рассказал, как праздничные дни в феврале отразятся на зарплате сотрудников-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 27 копеек, доллар потерял 10 копеек-PRO Энергетику (18+)На котельной Заполярного обновлено оборудование-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 и 13 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Абитуриентам за службу в армии по призыву будут начисляться дополнительные баллы при поступлении в вуз или колледж
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика