Природоохранная прокуратура напоминает автолюбителям правовые основы возмещения вреда в результате ДТП с участием диких животных

По статистике, число дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных, которые выбегают на трассы между городами, на территории большинства регионов страны существенно возрастает в летний период. Но в последнее время региональные СМИ пестрят заголовками об участившихся случаях выхода диких животных к населённым пунктам региона, а также о нескольких ДТП с участием лосей.

Как правило, водитель не готов к подобной ситуации, в результате чего допускает наезд управляемого транспортного средства на животное. Из-за высокой скорости движения зачастую такое дорожно-транспортное происшествие ведёт не только к повреждению автомобиля, но и к гибели животного.

Как сообщают сотрудники Мурманской межрайонной природоохранной прокуратуры, в соответствии со ст. 4 федерального закона «О животном мире» (далее – Закон), животный мир в пределах территории Российской Федерации является государственной собственностью. Таким образом, в результате дорожно-транспортного происшествия с участием диких животных имущественный вред причиняется владельцу собственности – Российской Федерации.

Большая часть видов диких животных, обитающих на территории Мурманской области, отнесена законом к охотничьим ресурсам, то есть к объектам животного мира, которые используются или могут быть использованы в целях охоты. К ним относятся лоси, олени, рыси, волки, лисы, песцы, медведи и иные более мелкие виды.

Возмещение вреда, причинённого охотничьим ресурсам, осуществляется в добровольном порядке или в судебном порядке на основании утвержденных в соответствии с Законом такс и методик исчисления ущерба, причиненного животному миру, а при их отсутствии - исходя из фактически произведенных затрат на воспроизводство охотничьих ресурсов.

Безвозмездно изъятые или конфискованные охотничьи ресурсы подлежат возвращению в среду обитания. В случае, если их физическое состояние не позволяет возвратить их в среду обитания, то они подлежат реализации или уничтожению.

Методика исчисления размера вреда, причинённого охотничьим ресурсам утверждена приказом Минприроды России от 08.12.2011 №948 и применяется для исчисления размера вреда, причиненного вследствие незаконной добычи, а также при уничтожении охотничьих ресурсов по неосторожности.

При этом, в случае гибели дикого животного в результате дорожно-транспортного происшествия (по неосторожности) повышающий коэффициент не применяется, даже в случае гибели самки.

Согласно установленных Приказом такс, ущерб от гибели лося составит 80000 рублей, медведя – 60000 рублей, оленя (в зависимости от вида) – от 30000 до 70000 рублей, волка или лисицы – 200 рублей.