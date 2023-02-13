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Мурманская область. Арктика (16+)13.02.23 12:30

Природоохранная прокуратура разъясняет: покроет ли ОСАГО стоимость сбитого в результате ДТП дикого животного?

Дикие животные могут изрядно испортить жизнь автомобилиста, выскочив под колеса. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, кроме затрат на ремонт своего железного коня, водитель обязан будет возместить государству вред, нанесённый объектам животного мира.

По общему принципу гражданского законодательства вред, причиненный имуществу, подлежит возмещению в полном объёме причинителем такого вреда.

Как сообщают сотрудники Мурманской межрайонной природоохранной прокуратуры, в случае дорожно-транспортного происшествия с участием диких животных, вред возмещается их собственнику – Российской Федерации невнимательным водителем, допустившим наезд транспортного средства на животное.

Если в дорожно-транспортном происшествии пострадало/погибло дикое животное, то за компенсацией в интересах Российской Федерации вправе обратиться Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, ГОКУ МО «Центр лесного и экологического контроля» и его филиалы, иные уполномоченные в сфере охраны животного мира государственные органы, а также подразделения прокуратуры России.

Не для кого не секрет, что все транспортные средства относятся к источникам повышенной опасности. Обязанность по возмещению вреда, причиненного деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих, прямо закреплена в ст. 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, водитель может быть и не виновен в произошедшем дорожно-транспортном происшествии, но возместить причиненный ущерб в любом случае обязан.

В силу ч. 1 ст. 4 федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» владельцы транспортных средств обязаны страховать риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании транспортных средств.

Объектом обязательного страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства на территории Российской Федерации.

Таким образом, причиненный животному миру Российской Федерации вред может быть возмещён за счёт страховой организации, с которой владельцем транспортного средства – виновником аварии был заключён договор обязательного страхования гражданской ответственности.

В случае, если страховая компания уклоняется от возмещения указанного ущерба, страхователю (водителю) необходимо отстаивать свои права в судебном порядке путём подачи регрессного иска к страховщику.

Фото: https://geraldika.ru/s/10156

 

 

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