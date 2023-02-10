Природоохранная прокуратура разъясняет правила поведения водителя при ДТП с диким животным

По информации Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области в прошлом году произошло 5 аварий с участием диких зверей. Январь ещё не закончился, а региональные СМИ пестрят заголовками о том, что только за один месяц 2023 года уже случилось 3 аварии с участием лосей.

Как поясняют сотрудники Мурманской межрайонной природоохранной прокуратуры, понятие «дорожно-транспортное происшествие» определено законодателем как событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.

В силу положений гражданского законодательства Российской Федерации к животным применяются общие правила об имуществе. При этом, дикие животные являются государственной собственностью.

Таким образом, столкновение с диким животным, в результате которого оно пострадало или погибло, является ДТП независимо от того, пострадал ли сам водитель, пассажиры и его автомобиль.

Если вы попали в ДТП с участием дикого животного следует соблюсти следующие правила:

1. Немедленно остановиться и не покидать место аварии включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки (п. 7.2 ПДД);

2. Сообщить об аварии в ГИБДД;

3. Если пострадали люди – сообщить об этом при вызове ГИБДД, вызвать службу скорой помощи;

4. В экстренных случаях, если авария произошла вдали от населенных пунктов – оказать пострадавшим людям первую медицинскую помощь;

5. Если в результате ДТП погибло животное необходимо оставить его на месте, если труп не мешает другим участникам дорожного движения;

6. Если пострадавшее животное большое и агрессивное – не выходите из машины, не вступайте с ним в контакт. По возможности зафиксируйте происходящее на фото или видео;

7. Сообщите об аварии в страховую компанию.

Если в результате лёгкого столкновения животные и люди не пострадали, а автомобиль не получил повреждений, такой случай ДТП не считается и не влечёт за собой правовых последствий.

Зачастую при гибели животного, желая избежать ответственности, водители покидают место аварии и(или) забирают с собой тушу.

Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, влечёт лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток (ч. 2 ст. 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Кроме того, забрав тушу животного, водитель рискует быть привлеченным к уголовной ответственности по ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации.