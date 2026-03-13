Природоохранная прокуратура требует взыскать с недропользователя ущерб за незаконную добычу полезных ископаемых

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой выявлены грубые нарушения законодательства о недрах в деятельности одного из недропользователей при разработке участка в Кандалакшском районе.

Проверка показала, что предприятие осуществляло добычу песчано-гравийной смеси без необходимых разрешений и с нарушением условий лицензий. Размер ущерба, причинённого недрам как компоненту окружающей среды, составил 1 млн 381 тысячу 518,49 рубля.

Ранее прокуратурой вносилось представление, возбуждались административные дела, однако выявленные нарушения не устранены: ущерб добровольно не возмещён, проектная документация не согласована.

В целях защиты интересов Российской Федерации природоохранной прокуратурой направлено в суд исковое заявление о взыскании с недропользователя указанной суммы ущерба.