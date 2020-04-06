Природоохранная прокуратура возбудила 13 дел в отношении директора МУП «УЖКХ» Кольского района об административных правонарушениях

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой в марте 2020 года проведена проверка исполнения Муниципальным унитарным предприятием Кольского района «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» требований законодательства РФ об охране вод.

В ходе проверки были установлены факты изъятия предприятием воды из водных объектов Нижне-Туломское водохранилище (р. Тулома), озеро Секретарское, река Воронья, озеро Пулозеро, река Кола, река Малая Лавна, река Ура, ручей Безымянный (рядом с п. Килп-явр), озеро Пяйве-явр в отсутствие оформленных в установленном порядке договоров водопользования.

Кроме того, МУП Кольского района «УЖКХ» осуществляет сброс сточных вод в водные объекты: Кольский залив, губа Териберская, река Кица, река Кола, река Малая Лавна, река Ура, ручей Безымянный (рядом с п. Килп-явр), ручей Безымянный бассейна оз. Пяйве-явр без решений о предоставления указанных водных объектов в пользование для сброса сточных вод.

Нелегитимное водопользование является прямым нарушением положений п. 1 ч. 2 ст. 11, п. 2 ч. 3 ст. 11 Водного кодекса РФ.

По выявленным нарушениям природоохранным прокурором в отношении директора предприятия возбуждено тринадцать дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта), которые направлены для рассмотрения в уполномоченный орган государственной власти.

Также в целях устранения выявленных нарушений водного законодательства в Кольский районный суд Мурманской области направлено исковое заявление об обязании МУП Кольского района «УЖКХ» оформить правоустанавливающие документы на водопользование указанные выше водными объектами.