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Мурманская область. Арктика (16+)31.07.20 10:45

Природоохранной прокуратурой подведены итоги надзорной деятельности за первое полугодие 2020 года - выявлено значительное число нарушений законодательства

В первом полугодии 2020 года Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой выявлено более 300 нарушений действующего федерального законодательства. По выявленным нарушениям закона природоохранной прокуратурой приято более 170 актов прокурорского реагирования.

Наибольшее количество нарушений выявлено при проведении проверок в сфере об охране вод, рыболовства и охраны водных биологических ресурсов, в сфере обращения с отходами производства и потребления, а также охраны атмосферного воздуха. Также в первом полугодии 2020 года выявлено значительное число нарушений законодательства об отходах производства и потребления.

Рост числа удовлетворенных природоохранной прокуратурой обращений в сфере лесопользования, свидетельствует о необходимости усиления надзорной деятельности в части реализации поднадзорными органами контроля возложенных полномочий в лесной сфере, а также исполнения законодательства об охране лесов лицами, осуществляющими пользование лесными участками, в связи с чем, проведение соответствующих проверок запланировано прокуратурой на второе полугодие 2020 года.

Стабильный рост выявляемых в 2019-2020 г.г. нарушений в сфере охраны водных биологических ресурсов также свидетельствует о необходимости усиления надзора на данном направлении, в связи с чем, в план работы включены проверки исполнения законодательства о рыболовстве, об аквакультуре (рыбоводстве) в деятельности предприятий рыбопромышленного комплекса региона, при этом внимание будет уделено законности приобретения, продажи и установки орудий лова, использования рыболовного (рыбоводного) участка, выделяемых государством квот, а также фактам сброса в водоемы стоков и отходов добычи рыбы и беспозвоночных в отсутствие разрешительных документов.

Также по итогам надзорной деятельности за 6 месяцев 2020 года прокуратурой выявлено более 260 нарушений закона при приёме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении, а также при производстве следствия и дознания. Отменены 48 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, отменено 23 постановления о приостановлении предварительного расследования.

В анализируемый период по уголовным делам поднадзорным природоохранной прокуратуре в суд с обвинительными заключениями (актами) направлено 14 уголовных дел в отношении 23 лиц. С целью возмещения ущерба, причиненного государству преступлениями, прокуратурой предъявлено 6 исков в порядке ст. 44 УПК РФ на сумму 2 млн рублей, которые находятся на рассмотрении. Из направленных в 2019 году исков 3 заявления удовлетворено на сумму более 6 млн. рублей, 2 заявления прекращено в связи с добровольным удовлетворением требований прокурора на сумму 329 тысяч рублей.

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