Природоохранной прокуратурой в суд направлено уголовное дело в отношении двух северян, обвиняемых в совершении незаконной добыче краба камчатского

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой утверждён обвинительный акт и в отношении двух мужчин, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенной с причинением особо крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору).

В ходе расследования уголовного дела установлено, что два жителя Мурманской области по предварительному сговору из акватории губы Малая Волоковая Баренцева моря Печенгского района незаконно без соответствующего разрешения, в нарушение положений Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», Правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Минсельхоза России от 30.10.2014 № 414, осуществили незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов – не менее 45 особей камчатского краба, в результате чего, водным биологическим ресурсам Российской Федерации был причинен ущерб на сумму 646560 рублей.

Частью 3 статьи 256 УК РФ предусмотрены такие виды наказания, как штраф в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трёх до пяти лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

Мурманским межрайонным природоохранным прокурором заявлен гражданский иск о взыскании в доход федерального бюджета с фигурантов по уголовному делу ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам РФ в размере 646560 рублей.

Расследование уголовного дела производилось отделом дознания и административной практики ПУ ФСБ России по западному арктическому району.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Печенгский районный суд Мурманской области.