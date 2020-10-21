Природоохранной прокуратурой выявлены нарушения лесного законодательства

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой в августе 2020 года была проведена проверка исполнения законодательства обществом с ограниченной ответственностью, которое осуществляет рекреационную деятельность на арендуемом лесном участке, расположенном в Кольском лесничестве. Она показала, что юридическое лицо допускает нарушения лесного законодательства в части необеспечения на арендованном участке пожарной и санитарной безопасности. Установлен факт повреждения лесной подстилки и использования акватории водного объекта в отсутствие согласования с уполномоченным органом.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, возбужденных природоохранной прокуратурой, должностное лицо общества привлечено к ответственности по ч. 2 ст. 8.26, ч. 3 ст. 8.31, ч. 1 ст. 8.32, ч. 2 ст. 8.48 КоАП РФ с назначением административных штрафов.

По результатам рассмотрения ранее внесенного представления установлено, что выявленные нарушения частично не устранены, несмотря на направление обществом информации об исполнении законных требований прокурора.

Учитывая изложенное, в отношении генерального директора общества возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 7.6, ч. 2 ст. 8.26, ч. 3 ст. 8.31, ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ.

Постановлениями Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области должностное лицо признано виновным в совершении указанных выше правонарушений, назначены административные штрафы.

Прокуратурой осуществляется подготовка искового заявления о понуждении организации устранить выявленные нарушения законодательства об охране окружающей среды в полном объеме.