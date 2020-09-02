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Мурманская область. Арктика (16+)02.09.20 09:30

Природоохранной прокуратурой выявлены нарушения законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов в деятельности рыбоперерабатывающих предприятий

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой проводится проверка исполнения хозяйствующими предприятиями региона законодательства в сфере охраны окружающей среды, охраны водных биологических ресурсов, охраны вод при реализации деятельности, связанной с производством (переработкой), хранением и реализацией рыбной продукции.

Прокурорской проверкой установлены факты нарушения двумя обществами с ограниченной ответственностью условий деятельности по использованию водного объекта – Кольского залива Баренцева моря, согласованных территориальным органом Росрыболовства, выразившиеся в необеспечении очистки сбрасываемых в водный объект сточных вод до нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в непроведении контроля качества сбрасываемых сточных вод, в несвоевременной разработке и реализации мероприятий по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания.

По выявленными нарушениям действующего законодательства природоохранной прокуратурой в отношении должностных лиц указанных организаций возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 8.48 КоАП РФ (несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания), которые направлены для рассмотрения по существу в Североморское территориальное управление Росрыболовства.

В целях устранения выявленных нарушений закона природоохранной прокуратурой в адрес руководителей организаций внесены представления, рассмотрение которых находятся на контроле природоохранной прокуратуры.

 

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