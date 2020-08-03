Природоохранной прокуратурой выявлены нарушения законодательства об охране лесов

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой проведен мониторинг земель лесного фонда, в ходе которого установлены лесопользователи, допускающие нарушения законодательства об охране лесов.

В частности, установлено, что обществом с ограниченной ответственностью допущено самовольное занятие лесного участка, прилегающего к арендуемому обществом лесному участку, на котором размещены навалом песок, щебень, отходы производства и потребления. Несанкционированное размещение отходов производства и потребления на арендуемых лесных участках выявлено также в деятельности двух хозяйствующих субъектов.

Кроме того, проверка показала, что в нарушение норм Лесного кодекса РФ, Правил пожарной безопасности в лесах двумя организациями не обеспечено противопожарное обустройство арендуемых участках, не соблюдены нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании арендованных лесных участков.

По выявленными нарушениям действующего законодательства РФ природоохранной прокуратурой в отношении должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 7.9 КоАП РФ (самовольное занятие лесных участков или использование указанных участков для раскорчевки, переработки лесных ресурсов, устройства складов, возведения построек (строительства), распашки и других целей без специальных разрешений на использование указанных участков), ч. 1 ст. 8.31 КоАП РФ (нарушение правил санитарной безопасности в лесах), ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах).

В целях устранения выявленных нарушений закона природоохранной прокуратурой в адрес руководителей организаций внесены представления, рассмотрение которых находятся на контроле природоохранной прокуратуры.