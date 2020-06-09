Прирост бюджетных затрат отмечен во всех субъектах страны, кроме Мурманской и Калининградской областей

Из-за эпидемии коронавируса упали доходы около трети регионов, говорится в майском мониторинге социально-экономической ситуации в РФ, подготовленном экспертами РАНХиГС и ИЭП имени Гайдара.

Как пишут «Известия», общие доходы консолидированных бюджетов субъектов в январе–апреле составили 4,38 трлн рублей, что на 1,2% меньше, чем годом ранее. Такое падение сформировалось преимущественно в апреле за счёт снижения поступлений на 20,9%, тогда как по итогам первых трёх месяцев наблюдался неплохой рост в 10,7%, рассказал автор аналитического материала, старший научный сотрудник лаборатории исследований бюджетной политики РАНХиГС Александр Дерюгин.

По итогам четырёх месяцев расходы регионов выросли на 18,5%, где также значительную роль сыграли показатели апреля. Прирост затрат отмечен во всех субъектах, кроме Мурманской и Калининградской областей. Больше всего потратили в Татарстане, Москве и Иркутской области. В основном средства направлены на капвложения, что связано с реализацией нацпроектов, а также на закупку товаров и услуг для государственных нужд, говорится в отчёте.

Впрочем, потери регионов могли быть больше, если бы не прирост трансфертов из федерального центра на 28,6% с начала года. Он частично компенсировал апрельский недобор по налоговым и неналоговым сборам, составивший более чем 420 млрд рублей, отмечает автор отчёта.