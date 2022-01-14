Прирост частных инвестиций в экономику Мурманской области за три года составил более 400 млрд рублей

Успехи Мурманской области в использовании механизмов государственно-частного партнёрства и клиентоориентированность экономической политики региональной власти – таковы темы, затронутые губернатором региона Андреем Чибисом в дискуссии в рамках секции Гайдаровского форума «Инвестор как клиент государства. Новый подход к государственно-частному партнерству».

Экспертный форум «Россия и мир: приоритеты» (Гайдаровский форум) проходит в Москве 13-14 января и открывает собой деловую повестку года.

В работе секции, посвящённой государственно-частному партнёрству, также приняли участие первый замминистра спорта РФ Азат Кадыров, первый вице-президент «Газпромбанка» Алексей Чичканов, генеральный директор ООО «Прошкола» Алиса Денисова. Модератором беседы выступил генеральный директор Национального Центра ГЧП (группа ВЭБ.РФ) Павел Селезнёв.

Андрей Чибис поделился с собеседниками опытом использования механизмов государственно-частного партнёрства и в целом взаимодействия с инвесторами на уровне региона.

«За последние три года прирост частных инвестиций в нашу экономику, даже несмотря непростой 2020 год, составил 30 %. Это более 400 миллиардов рублей с высокой базы. Рост экономики за три года – 15 %. По предварительным данным за 2021 год мы занимаем первое место в Северо-Западном федеральном округе и седьмое по стране по росту экономики. В рейтинге ГЧП мы поднялись на 15 пунктов, в целом по стране занимаем девятое место по институциональной среде», – сообщил губернатор.

По словам Андрея Чибиса, такого успеха удалось добиться благодаря широкому набору мер привлечения частных инвестиций. Это специальные налоговые режимы АЗ РФ, ТОР «Столица Арктики» и региональные преференции для малого и среднего предпринимательства, а также сквозная система поддержки бизнес-инициатив. В неё, в частности, входят региональный бизнес-портал, Корпорация развития Мурманской области и институт инвеступолномоченных, внедрённый в отраслевых ведомствах и муниципалитетах.

Глава Мурманской области особо подчеркнул, что прямая задача инвеступолномоченных – решать буквально любые проблемы инвестора.

«Нет такой темы – «это не мои полномочия». Будь это полномочия области или Федерации, какой-то бизнес-структуры или естественной монополии, скажем, подключение к электроэнергии, – это твоя зона ответственности. И это тоже даёт соответствующий эффект. Уполномоченных мы рейтингуем ежемесячно и видим, что такая система управления полезна», – сказал Андрей Чибис.

Как отметил губернатор, в инвестиционном портфеле Мурманской области насчитывается 89 проектов на основе государственно-частного партнёрства, 7 из которых уже реализованы или реализуются. В их числе – строительство ледовой арены «Метеор» в Мурманске, создание медицинского центра «Эмбрилайф», реконструкция и строительство котельных в ряде муниципалитетов. Крупнейшим проектом ГЧП в регионе является, безусловно, «Новый Мурманск».

«Он очень сложно структурирован. Там есть крупный интересант-инвестор, есть наша инфраструктурная поддержка и поддержка федерального Правительства. Первый кредит в рамках объявленного Президентом инфраструктурного меню – 3,4 миллиарда рублей – мы как раз получили на этот проект. И в этом году приступаем к первым десяти шагам практической реализации проекта редевелопмента территории Судоремонтного завода морского флота на берегу Кольского залива, чтобы создать другое качество жизни, новую современную городскую среду и экономику в крупнейшем городе за полярным кругом. Для нас «Новый Мурманск» – проект якорный не с точки зрения инвестиций, а с точки зрения изменения качества жизни и притяжения людей», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, резюмируя тему клиентоориентированности в экономической политике региональной власти, глава Мурманской области сделал особый акцент на правильном отношении конкретных управленцев к стоящим перед ними задачам.

«Правда жизни в том, что набор инструментов – финансовых, цифровых и так далее, – не может работать без настоящей мотивации ответственных руководителей на местах. Принципиально важно, чтобы чиновники, ответственные лица были не «баронами», к которым все на поклон приходят, а чтобы мы как власть конкурировали за инвестиции. У нас это начинает получаться», – сказал губернатор.

Фото: Михаил Джапаридзе/фотохост-агентство ТАСС.