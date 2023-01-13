Прирост объёмов перевезенных грузов по Северному морскому пути в 2022 году по сравнению с 2021 годом составил 3%»

Объём перевезенных грузов по Северному морскому пути в 2022 году составил 34,034 миллиона тонн, превысив целевой показатель федерального проекта «Развитие Северного морского пути», куратором которого является «Росатом», более чем на 2 миллиона тонн, сообщила госкорпорация.

«Несмотря на внешнее влияние, рост российского грузопотока по Севморпути наблюдался в течение всего прошлого года. По итогам 2022 года грузопоток по СМП за счёт российских компаний вырос на 966 тысяч тонн. Прирост по сравнению с 2021 годом составил 3%», — отметил заместитель генерального директора «Росатома» — руководитель дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша, слова которого приведены в сообщении.

Согласно данным «Росатома», на середину декабря прошлого года, основу грузопотока составили нефтегазовые инвестиционные проекты: СПГ и газоконденсат – свыше 20 миллиардов тонн, нефть и нефтепродукты – свыше 7 миллиардов тонн.

По планам, суммарный грузопоток на Севморпути в 2022 должен был составить 32 миллиона тонн. Планируется, что он должен вырасти до 80 миллионов тонн в 2024 году и до 150 миллионов тонн — к 2030 году.