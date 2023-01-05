Как сообщает «Росморречфлот», важным результатом работы в 2022 году в сфере ответственности Федерального агентства морского и речного транспорта стало восстановление объёмов перевалки грузов в морских портах на допандемийном уровне 2019 года — порядка 840 млн тонн, а также ритмичная реализация проектов развития и строительства флота.

Напомним, грузооборот морских портов России за 2021 год составил 835,2 млн тонн, увеличившись на 1,7% в сравнении с итоговым показателем 2020 года.

В части строительства инфраструктуры в неблагоприятных внешнеэкономических санкционных условиях удалось не допустить заморозки проектов развития и продолжить реализацию сооружения всех ключевых инфраструктурных объектов. По ряду проектов имеет место смещение по срокам, связанное с задержками в поставках оборудования, нарушением обязательств по проведению пуско-наладочных работ, а также из-за вынужденной корректировки проектной документации для замены оборудования.

Прирост производственных мощностей морских портов РФ по итогам 2022 года составил 36,64 млн тонн, что стало возможным благодаря успешной реализации:

- строительства специализированного угольного терминала «Порт Вера» в районе мыса Открытый (Приморский край) мощностью 4,55 млн тон;

- строительства инфраструктуры морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Камчатском крае мощностью 5,43 млн тонн;

- строительства морского терминала в районе КС «Портовая» в морском порту Высоцк мощностью 1,66 млн тонн;

- ввода в эксплуатацию Таманского терминала навалочных грузов в морском порту Тамань мощностью 25 млн тонн.

В 2023 году этот результат по вводу мощностей морских портов должен быть превзойдён. Так, в наступившем году запланировано введение мощностей в рамках четырёх крупных проектов: терминала СПГ в Мурманской области мощностью 10,4 млн тонн, угольного терминала Суходол в Приморском крае мощностью 12 млн тонн, универсального портового терминала в Усть-Луге – 8 млн тонн, также по проекту перегрузочного терминала СПГ в бухте Бечевинская планируется на первом этапе за счёт установки плавучего хранилища газа обеспечить перевалку в размере около 11 млн тонн.

Отмечается, что успешно обеспечивается переориентация грузопотоков из Северо-Западного бассейна в восточном направлении (перевалка контейнерных грузов в портах Дальнего Востока за 11 месяцев 2022 года увеличилась на 8,3%).

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250387%2Fwall-149919532_2828