Прирост вакансий в транспортной сфере с начала года составил 17%

В целом 2022 год начался для транспортной сферы страны активно: уже по итогам февраля прирост вакансий составил более 17% к январю. Между тем сразу после обострения внешнеполитической ситуации в целом на рынке труда и в транспортном секторе в частности наблюдалось падение работодательской активности (-21,2% в марте по сравнению с февралем). Спрос на персонал стал восстанавливаться сразу после майских праздников и сейчас в транспортной сфере наблюдается достаточно хороший подъём числа вакансий (+14,7%), как и резюме (+5,7%).

Платформа для оптимизации логистики для грузовладельцев и грузоперевозчиков Loginet и крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России HeadHunter (hh.ru) проанализировали спрос на специалистов в сфере транспорта и логистики. В список востребованных профессий попали водители грузового транспорта и специалисты с опытом работы в сфере облачной ИТ-решений в логистике. С начала года прирост вакансий в транспортной отрасли составил 17%.

По данным hh.ru, с начала 2022 года российские работодатели разместили более 380 тысяч вакансий в этой отрасли. 14% всех вакансий в сфере транспорта приходится на московские компании, еще 11% на Московскую область, 7% — на Петербург.

«В целом 2022 год начался для транспортной сферы страны активно: уже по итогам февраля прирост вакансий составил более 17% к январю. Между тем сразу после обострения внешнеполитической ситуации в целом на рынке труда и в транспортном секторе в частности наблюдалось падение работодательской активности (-21,2% в марте по сравнению с февралем). Спрос на персонал стал восстанавливаться сразу после майских праздников и сейчас в транспортной сфере наблюдается достаточно хороший подъём числа вакансий (+14,7%), как и резюме (+5,7%)», — комментирует Юлия Сахарова, руководитель hh.ru Северо-Запад (наглядно на диаграмме 1).

Эксперты hh.ru изучили данные сервиса «Карта вакансий» и выяснили наиболее активные компании с точки зрения публикации вакансий, связанных с транспортной отраслью, доставкой товаров и логистикой. Перечень компаний выглядит так:

1. Почта России;

2. Ozon;

3. Квазар;

4. НИТЭК;

5. Российские железные дороги;

6. Деловые Линии;

7. Сервис-Интегратор;

8. Я.Курьер (ИП Парфенова Дарья Олеговна) ;

9. СДЭК;

10. ГЦСС, ФГУП;

11. Компания ПЭК;

12. Монополия;

13. ИТЕКО;

14. Спецнефтетранс;

15. Московский метрополитен;

16. HelpResource;

17. СКА;

18. КАЗАНЬЭКСПРЕСС;

19. Московский аэропорт Домодедово;

20. RFP Group.

Самыми востребованными специалистами стали логисты, водители, рабочие складов, экспедиторы, кладовщики, диспетчеры, специалисты ВЭД, закупщики, специалисты по морским и речным перевозкам, специалисты по таможенному оформлению.

С начала года вырос спрос на водителей грузового транспорта — прирост составил 22%. Востребованы у работодателей и специалисты в сфере облачных ИТ-решений в логистике (+17% вакансий год к году).

«В марте-апреле рынок логистики был весьма хаотичным, долгосрочное планирование выстраивалось «с нуля», поиск новых сотрудников во многих компаний был заморожен. Сегодня ситуация постепенно стабилизируется, именно с этим связан и рост опубликованных вакансий. Участники рынка осознали острую необходимость использования различных сервисов оптимизации логистики, что привело к повышенному спросу на ИТ-специалистов», — говорит Герман Раскин, основатель платформы Loginet.

Спрос на менеджеров в сфере логистике несколько упал и сейчас достигает 77% от объемов прошлого года, а вакансии аналитиков в сфере логистики на данный момент достигли объема 69% по сравнению с прошлым годом. Упал спрос и на data scientist в сфере логистики достигли на данный момент 48% от объёмов прошлого года (наглядно на диаграммах 2 и 3).