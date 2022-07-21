Где в Мурманской области проще всего найти работу? Ответ знает hh.ruВ МФЦ принимают первые заявки на участие в программе «Свой дом в Арктике»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)21.07.22 12:00

Прирост вакансий в транспортной сфере с начала года составил 17%

В целом 2022 год начался для транспортной сферы страны активно: уже по итогам февраля прирост вакансий составил более 17% к январю. Между тем сразу после обострения внешнеполитической ситуации в целом на рынке труда и в транспортном секторе в частности наблюдалось падение работодательской активности (-21,2% в марте по сравнению с февралем). Спрос на персонал стал восстанавливаться сразу после майских праздников и сейчас в транспортной сфере наблюдается достаточно хороший подъём числа вакансий (+14,7%), как и резюме (+5,7%).

Платформа для оптимизации логистики для грузовладельцев и грузоперевозчиков Loginet и крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России HeadHunter (hh.ru) проанализировали спрос на специалистов в сфере транспорта и логистики. В список востребованных профессий попали водители грузового транспорта и специалисты с опытом работы в сфере облачной ИТ-решений в логистике. С начала года прирост вакансий в транспортной отрасли составил 17%.

По данным hh.ru, с начала 2022 года российские работодатели разместили более 380 тысяч вакансий в этой отрасли. 14% всех вакансий в сфере транспорта приходится на московские компании, еще 11% на Московскую область, 7% — на Петербург.

«В целом 2022 год начался для транспортной сферы страны активно: уже по итогам февраля прирост вакансий составил более 17% к январю. Между тем сразу после обострения внешнеполитической ситуации в целом на рынке труда и в транспортном секторе в частности наблюдалось падение работодательской активности (-21,2% в марте по сравнению с февралем). Спрос на персонал стал восстанавливаться сразу после майских праздников и сейчас в транспортной сфере наблюдается достаточно хороший подъём числа вакансий (+14,7%), как и резюме (+5,7%)», — комментирует Юлия Сахарова, руководитель hh.ru Северо-Запад (наглядно на диаграмме 1).

Эксперты hh.ru изучили данные сервиса «Карта вакансий» и выяснили наиболее активные компании с точки зрения публикации вакансий, связанных с транспортной отраслью, доставкой товаров и логистикой. Перечень компаний выглядит так:

1.      Почта России;

2.      Ozon;

3.      Квазар;

4.      НИТЭК;

5.      Российские железные дороги;

6.      Деловые Линии;

7.      Сервис-Интегратор;

8.      Я.Курьер (ИП Парфенова Дарья Олеговна) ;

9.      СДЭК;

10.    ГЦСС, ФГУП;

11.    Компания ПЭК;

12.    Монополия;

13.    ИТЕКО;

14.    Спецнефтетранс;

15.    Московский метрополитен;

16.    HelpResource;

17.    СКА;

18.    КАЗАНЬЭКСПРЕСС;

19.    Московский аэропорт Домодедово;

20.    RFP Group.

Самыми востребованными специалистами стали логисты, водители, рабочие складов, экспедиторы, кладовщики, диспетчеры, специалисты ВЭД, закупщики, специалисты по морским и речным перевозкам, специалисты по таможенному оформлению.

С начала года вырос спрос на водителей грузового транспорта — прирост составил 22%. Востребованы у работодателей и специалисты в сфере облачных ИТ-решений в логистике (+17% вакансий год к году).

«В марте-апреле рынок логистики был весьма хаотичным, долгосрочное планирование выстраивалось «с нуля», поиск новых сотрудников во многих компаний был заморожен. Сегодня ситуация постепенно стабилизируется, именно с этим связан и рост опубликованных вакансий. Участники рынка осознали острую необходимость использования различных сервисов оптимизации логистики, что привело к повышенному спросу на ИТ-специалистов», — говорит Герман Раскин, основатель платформы Loginet.

Спрос на менеджеров в сфере логистике несколько упал и сейчас достигает 77% от объемов прошлого года, а вакансии аналитиков в сфере логистики на данный момент достигли объема 69% по сравнению с прошлым годом. Упал спрос и на data scientist в сфере логистики достигли на данный момент 48% от объёмов прошлого года (наглядно на диаграммах 2 и 3).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние ИТ-сектора по итогам второго квартала 2022 по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Снижение цен на картофель, яблоки и морковь радует северян. А соль пусть дорожает!-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил почти на 1,63 рубля, евро укрепилось почти на 1,29 рубля-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области началась подготовка к фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2022-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 21 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)За «Душу России» - 500 тысяч рублей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика