10 августа стартует приём заявок на второй конкурс на предоставление губернаторских стартапов – грантов в форме субсидий на поддержку предпринимательских инициативУтверждены лимиты добычи охотничьих ресурсов на территории Мурманской области – можно убить 157 бурых медведей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)06.08.20 11:55

Пришёл в гости и зарезал хозяина квартиры – кровавая драма в Заполярном

Следственным отделом по городу Заполярный Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Заполярного Мурманской области, 1965 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в ночь с 4 на 5 августа в квартире одного из домов, расположенного на улице Ленинградской в Заполярном, подозреваемый, находившийся в гостях у своего знакомого, нанёс последнему множество колото-резанных ран по различным частям тела.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович,  мужчина, 1964 года рождения, скончался спустя непродолжительное время. Сожительница потерпевшего вызвала правоохранительные органы, в то время как подозреваемый скрылся из квартиры.

В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой во главе со следователем следственного отдела по городу Заполярный обнаружено и изъято орудие преступления.

Благодаря совместной работе с сотрудниками полиции подозреваемый задержан через несколько часов у себя дома. В настоящее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Расследование уголовного дела продолжается.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Целевой показатель грузооборота по Севморпути становится призрачным
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
31.07.20 12:20
Войди туда, сними противогаз, вдохни полной грудью и "открой для себя город-порт" - "На Севере жить!" Ещё вдох-выдох, слушайте меня, Вам становится легко, глаза закрываются, Вы погружаетесь в сон...
Комментарий к новости:Открой для себя город-порт!
Илья
28.07.20 15:55
А где такую справку получают?
Комментарий к новости:В санаториях и домах отдыха отдыхающих ждут со справкой об эпидокружении
Varsin
28.07.20 08:57
Очередная блажь богатых россиян и губернатора, который хочет попиариться.
Комментарий к новости:Мурманская область должна стать центром арктического туризма и создания необходимой инфраструктуры для отдыха на воде
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире18:30«Иллюзия охоты». Художественный сериал, 3 серия (12+)19:30«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области оптовики продолжают подымать цены на бензин, а на АЗС их держат без изменений-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 24 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС в июле 2020 года выработала более 500 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 7 августа-PRO Нефть и газ (18+)Ледокол «Обь» и буксир «Юрибей» Росатомфлота обеспечили швартовку газовоза на рейдовом перегрузочном комплексе СПГ-PRO Законы (18+)Пять дней для работы над ошибками – жёсткие поправки правительства РФ
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.07.20: Учёные прогнозируют вторую волну заражений коронавирусом осенью. Как вы относитесь к тому, что власти страны повторно введут режим ограничений?Проголосовало: 682 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика