Пришёл в гости и зарезал хозяина квартиры – кровавая драма в Заполярном

Следственным отделом по городу Заполярный Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Заполярного Мурманской области, 1965 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в ночь с 4 на 5 августа в квартире одного из домов, расположенного на улице Ленинградской в Заполярном, подозреваемый, находившийся в гостях у своего знакомого, нанёс последнему множество колото-резанных ран по различным частям тела.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, мужчина, 1964 года рождения, скончался спустя непродолжительное время. Сожительница потерпевшего вызвала правоохранительные органы, в то время как подозреваемый скрылся из квартиры.

В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой во главе со следователем следственного отдела по городу Заполярный обнаружено и изъято орудие преступления.

Благодаря совместной работе с сотрудниками полиции подозреваемый задержан через несколько часов у себя дома. В настоящее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Расследование уголовного дела продолжается.