Пришкольный участок около теплицы в Коашве преобразился

Ещё совсем недавно он был неухоженным и заросшим, а теперь это облагороженная территория для будущих исследований юных жителей посёлка. На участке высадили различные деревья и кустарники.

- Мы планируем провести большую подготовительную работу к следующему озеленительному сезону. Обязательно постараемся сами вырастить цветочную рассаду в нашей теплице, и все вместе будем украшать Коашву цветами. Хотим поучаствовать в конкурсе «Цветущий город» и сделать наш посёлок уютным и красивым, - прокомментировала председатель ТОС «Коашва» Ирина Логинова.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457266390%2Fwall-148376343_57637