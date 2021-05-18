Пришла горячая вода в дом мурманчан после замена бойлера

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора совместно с начальником управления по реализации проектов по обеспечению жильем и программ капитальных ремонтов Министерства строительства Мурманской области Алексеем Грачиковым, генеральным директором Фонда капитального ремонта Мурманской области Фёдором Денисовым, подрядчиками и сотрудниками управляющей организации проверил недавно установленный тепловой пункт, расположенный по адресу улица Олега Кошевого, 5.

В этом доме несколько лет остро стояла проблема отсутствия технического оборудования для приготовления горячей воды. Учитывая социальную значимость вопроса, администрацией областного центра было направлено обращение на имя губернатора области о выделении финансовых средств на выполнении работ по установке бойлера. Вопрос решился положительно, общедомовой водонагреватель уже полностью функционирует.

– По поручению губернатора Андрея Чибиса был разработан план мероприятий по замене бойлеров. Часть водонагревателей заменяли в рамках краткосрочной программы, а благодаря средствам областной субсидии удастся дополнительно провести работы еще на 30 объектах, – отметил глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Работы производятся достаточно быстро и существенно меняют качество жизни мурманчан. В конечном итоге мы будем стремиться к тому, чтобы в Мурманске не осталось домов с неработающими бойлерами.

Стоит отметить, что в 2021 году в общей сложности планируется замена или установка водонагревателей в 79 многоквартирных домах, еще один дом получит новый бойлер в следующем году.