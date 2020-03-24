Мурманская область. Арктика (16+)24.03.20 18:02
Пришла весна в Мурманскую область
Как сообщает Мурманское УГМС, 25-26 марта погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия циклонической депрессии, расположенной в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается порывистый ветер, 25 марта временами осадки, 26 марта без существенных осадков, среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы.
Завтра, 25 марта, будет облачная погода. Местами осадки. Ветер юго-западный, западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +1+6°. Местами гололедица.
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