Пришло лето! Цены на свежую белокочанную капусту, морковь, репчатый лук и картофель пошли вниз

В магазинах Мурманской области с 18 по 24 июня текущего года отмечено наибольшее снижение цен на свежую белокочанную капусту (на 13,7%), морковь (на 5,6), репчатый лук (на 5,3), картофель (на 4,7), яблоки (на 3,0), куриные яйца (на 1,3), сахар-песок (на 1,1), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов на (на 0,8%).

Как сообщает Мурманскстат, повышение цен наблюдалось на пищевую поваренную соль (на 3,5%), мороженую неразделанную рыбу (на 1,3), чёрный байховый чай (на 0,9), вермишель (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.