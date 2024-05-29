Мурманская область. Арктика (16+)29.05.24 14:30
Пришло лето! В Мурманске завершается отопительный сезон
Постановлением администрации города Мурманска от 29.05.2024 №1882 решено с 00 часов 30 мая отключить отопление в жилых домах, зданиях общественного назначения.
Как сообщает администрация города Мурманска, в отдельно стоящих зданиях общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта отопление будет отключаться в рамках договорных отношений между данными учреждениями и теплоснабжающими организациями, а также с учётом технической возможности и установленными лимитами на 2024 год.
В течение летних месяцев в городе запланированы ремонтные работы на тепловых сетях и в котельных, проверка неисправностей, подготовка инженерной инфраструктуры к новому отопительному периоду, в том числе внутридомовых систем.
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