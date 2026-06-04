Пришло лето: в Мурманской области активно ведутся работы по ремонту дорожной инфраструктуры

В двух городах региона реализуются значимые для жителей проекты, направленные на улучшение качества дорог.

В Североморске дорожники приступили к обновлению участка на улице Флотских Строителей. В рамках контракта будет отремонтировано около 900 метров проезжей части, а общая площадь работ составит более 5,5 тысячи квадратных метров. На данный момент подрядчик уже полностью демонтировал изношенное дорожное покрытие и старые бортовые камни. В настоящее время дорожники занимаются установкой нового бортового камня. Следующими этапами станут выемка грунта для создания заездных карманов и демонтаж опор наружного освещения. Данный проект реализуется в рамках программы реновации закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

В городе Полярные Зори начался ямочный ремонт на улице Белова в районе домов №9 и №9а. Сейчас подрядная организация занимается снятием старого асфальтового покрытия. Этот подготовительный этап является ключевым для обеспечения долговечности будущей дороги. После его завершения полотно будет восстановлено с применением современных технологий и качественных материалов. При этом особое внимание специалисты уделят наиболее уязвимым зонам, которые традиционно подвержены образованию ям и трещин.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568829/#&gid=1&pid=5