Пришло время играть в снежки по правилам

Вчера состоялась пресс-конференция, посвященная пятнадцатому - юбилейному турниру по юкигассен «Арктический кубок – 2022».

В этом году в соревнованиях примут участие 15 команд из Мурманска и Мурманской области, а также из Москвы и Ноябрьска. Состязание будет проходить в эти выходные – 2 и 3 апреля на территории Центра отдыха и туризма «Огни Мурманска».

Бессменными организаторами игр «Юкигассен» в Мурманске являются комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска, муниципальное автономное учреждение молодёжной политики «Дом молодёжи», молодёжная общественная организация «Юкигассен Мурманск».

– В копилке наших команд неоднократные победы на престижных международных соревнованиях и Чемпионат Северных стран в норвежским Вардё, и Кубок Европы в финском Кемиярви, и многие другие, – подчеркнул директор МАУ молодёжной политики «Дом молодёжи», депутат Совета депутатов города Мурманска Леонид Мостовой. – Турнир, который проходит в Мурманске, приобрёл статус негласного чемпионата России по юкигассен.

На встрече обсуждалась турнирная сетка предстоящих соревнований, были продемонстрированы макеты наградной и сувенирной продукции.

За время проведения турниров в Мурманске в них приняли участие около 3000 человек и более 200 команд.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22114&page=1