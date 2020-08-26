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Мурманская область. Арктика (16+)26.08.20 11:45

Пришло время проверять ремонты дорог и многоквартирных домов

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат и глава Кольского района Андрей Малхасян вчера посетили с рабочим визитом сельские поселения Междуречье и Ура-Губа. Главная цель инспекции – проверка качества уложенных за лето в муниципальных образованиях дорог и подготовка населенных пунктов к предстоящему отопительному сезону.

Первая точка рабочей поездки – посёлок Междуречье. За лето новенький асфальт уложили на центральной улице и во дворах ближайших домов. Работы обошлись почти в 3 миллиона 800 тысяч рублей, это средства областного и местного бюджетов. Одними из первых качество асфальта оценила детвора, которая уже с удовольствием катается по дорожкам на велосипедах и самокатах.

Не забыли заасфальтировать и автоподъезд к детскому саду в селе Минькино. Об этом просили работники МДОУ № 22. В гололед небольшой грунтовый подъем превращался для грузовиков с продуктами для малышей в непреодолимую преграду. На данный момент работы почти завершены, осталось подсыпать обочины. В рамках поездки также была достигнута договоренность об эвакуации из поселка всего автохлама.

Обратили местные жители внимание руководителей района и на незавершенные работы по прокладке теплотрассы возле домов № 6 и № 8 по улице Строительной. По словам сельчан, трубы были уложены ещё месяц назад, однако рабочие почему-то забыли их закопать. Вопрос взят главами на контроль.

Вторая точка визита - посёлок Ура-Губа. Главы района вместе с ресурсниками и представителями управляющей компании «Кола ЖКХ», которая и обслуживает МКД в поселке, обследовали теплопункты в подвалах. Не за горами отопительный период, паспорта готовности должны получить все жилые дома. Представители УК заверили, что за лето системы промыты и отпрессованы, так что проблем не возникнет.

Запланирован и ремонт четырёх подъездов в доме № 13 на улице Полярная. Его проводят в рамках региональной программы поддержки местных инициатив. Средства на эти цели выделены из областного и районного бюджетов. Выполнять их будет та же управляющая компания. Успеть должны до 10 октября. В компании пояснили, что приступят к работам в Ура-Губе сразу же после сдачи подъездов в районном центре.

Начнутся в этом году и работы по частичному ремонту кровель и облупившихся участков фасадов домов № 26, № 28 и № 40 на улице Рыбацкая. Управляющая компания их также должна завершить до октября.

В рамках рабочей поездки Александр Лихолат и Андрей Малхасян также проверили качество ремонта МОУ «Урагубская СОШ», который обошёлся бюджету почти в три миллиона рублей. В 2020 году в рамках муниципальной программы «Развитие образования» здесь провели ремонт фасада торца здания, поменяли пол в спортивном зале, заменили окна в некоторых кабинетах первого этажа и смонтировали подвесной потолок на втором этаже школы. Помещения сразу заиграли яркими красками, которые точно придутся по душе ученикам.

Устранили за лето и водяные разводы на стенах школы. Система розлива здания, построенного еще в 1955 году, была проложена на чердаке. В морозы теплые трубы парили. Под крышей скапливался конденсат, который стекал по одной из стен. Теперь систему перенесли внутрь второго этажа. Зимой современные пластиковые трубы также послужат дополнительным источником обогрева школьного коридора.

Уложен в Ура-Губе новый асфальт и на улице Речной, возле памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны. В планах местной администрации обустроить здесь в следующем году большую клумбу.

Появился новый качественный асфальт и в селе Минькино. Его уложили и возле многоквартирных домов, и возле частного сектора. Работы обошлись примерно в шесть миллионов рублей, сообщает администрация Кольского района.

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