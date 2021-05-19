Пришло время ремонтировать дороги

В Мурманске в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» проходит ремонт автомобильных дорог общего пользования. Вчера глава администрации города Мурманска Евгений Никора и депутат Мурманской областной Думы Евгений Тарбаев проверили ход ремонтных работ по улице Капитана Буркова.

Подрядчик выполняет снятие асфальтобетонного покрытия проезжей части, демонтаж бортового камня и тротуарной плитки.

– Реконструкция этой дороги идёт по графику. Своевременное исполнение всех этапов технического задания находится на строгом контроле, – отметил Евгений Никора. – При выполнении ремонта большое внимание уделяется безопасности дорожного движения. По отдельному контракту в дальнейшем будут дополнительно освещены пешеходные переходы.

В рамках национального проекта к ремонту подходят комплексно. Обновление затронет не только проезжую часть, но и тротуары, ограждения, островки безопасности. Также предусмотрено озеленение территории.

В Октябрьском административном округе планируется отремонтировать восемь участков дорог.