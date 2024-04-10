Пришло время весёлых затей: юные мурманчане занимаются активными играми на свежем воздухе

В Мурманске игровую программу «Весна — время весёлых затей, выходи играть скорей» организовали сотрудники ДК «Первомайский».

Ребята собрались в парке «Кольский». Это общественное пространство пользуется большой популярностью у мурманских семей. Ранее оно было благоустроено по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда».

Как сообщает администрация города Мурманска, юных мурманчан ждали зажигательные танцы, веселые зарядка и игры на свежем воздухе. Разделившись на две команды, мальчишки и девчонки соревновались в скорости и ловкости, выполняя задания спортивной эстафеты.

Цикл игровых программ рассчитан на весь апрель. Мероприятия будут проходить каждый вторник — 16 апреля в 12.30 в парке «Кольский», 23 и 30 апреля в 12.30 на набережной Ледового озера.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27111&page=1