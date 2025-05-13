Присоединяйтесь к международной культурно-просветительской акции «Славянский диктант»

Мурманская областная научная библиотека 15 мая в 13.00 приглашает мурманчан и гостей города присоединиться к международной культурно-просветительской акции «Славянский диктант».

Акция приурочена ко Дню славянской письменности и культуры. Этот праздник отмечается в славянских странах 24 мая, в день памяти создателей славянской письменности – святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Как отмечает vk.com/murmannauchka, цель диктанта – мотивация граждан, проживающих на территории славянских государств, русских и граждан России, проживающих за рубежом, к изучению истории и культуры славянства. Тематика заданий связана с историей, литературой или национальным фольклором и эпосом славян.

Диктант проводится при поддержке Министерства культуры Мурманской области. Организаторы диктанта – администрация Кольского округа Мурманской области и Межпоселенческая библиотека Кольского района имени М.В. Ломоносова.

Чтобы принять участие в акции, необходимо пройти регистрацию на площадке Мурманской областной научной библиотеки: vk.cc/cLHUh9.

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Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457290975%2F07fbf17e03a1444281