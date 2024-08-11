Присоединяйтесь к проекту «Работа рядом»

С начала лета в образовательные учреждения города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства» и МАУ МП «Объединение молодёжных центров» были трудоустроены 1261 подросток. Ребята занимаются уборкой улиц и общественных пространств заполярной столицы, принимают активное участие в подготовке школ к новому учебному году.

За свою работу школьники получают заработную плату. Также для ребят предусмотрена областная материальная поддержка.

Как сообщает администрация города Мурманска, проект «Работа рядом» реализуется с 2020 года в рамках стратегического плана «На Севере — Жить!». Стать его участниками могут несовершеннолетние северяне старше 14 лет, безработные граждане, студенты очной формы обучения.

Присоединиться к проекту «Работа рядом» можно через Единую цифровую платформу «Работа России».

Дополнительную информацию можно узнать по ссылке: https://www.citymurmansk.ru/img/all/2459_rabota_2024.pdf.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28257&page=1