Приставы оказали правовую помощь участникам СВО

Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области приняли участие в мероприятии в рамках выездного Дня правовой помощи участникам специальной военной операции и членам их семей в н.п. Спутник Печенгского района.

Мероприятие организовано и проведено Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области совместно с филиалом Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Судебные приставы в рамках проводимого мероприятия, а также в целях обеспечения защиты прав физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, довели до присутствующих информацию о мерах поддержки для участников СВО, членов их семей, таких как приостановление и прекращение исполнительного производства, кредитные каникулы. Кроме этого, ответили на вопросы, касающиеся ведения исполнительных производств, в том числе, связанных со взысканием алиментных платежей, а также на вопросы ареста имущества и денежных средств на счетах в банках.

На официальном сайте ведомства (www.r51.fssp.gov.ru) размещены рекомендации для граждан, содержащие предложения о порядке действий в случае совершения неправомерных действий кредиторов, иных лиц. Рекомендации находятся в разделе: Обращения / Информация для сведения граждан / Информация для граждан / «Рекомендации на случай, если Вы оказались в тяжёлой жизненной ситуации, повлекшей просрочку, невыплату платежей».

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.