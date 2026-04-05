Мурманская область. Арктика (16+)05.04.26 12:00

Приставы оказали правовую помощь участникам СВО

Сотрудники УФССП России по Мурманской области приняли участие в оказания бесплатной правовой помощи участникам СВО и членам их семей, организованное Управлением Министерства юстиции РФ по Мурманской области.

Приём граждан проходил на базе администрации ЗАТО г. Североморск. Юридическую помощь обратившимся оказывали представители регионального Управления Минюста России, Филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», Прокуратуры Мурманской области, военной прокуратуры, Мурманского центра технических средств реабилитации.

Основные вопросы, по которым поступали обращения, связаны с приостановлением исполнительных производств в отношении участников специальной военной операции, отмены мер принудительного исполнения, таких как: обращение взыскания на денежные средства и возврат денежных средств, списанных со счетов, прекращение исполнительных производств.

В ходе приема разъяснены положения законодательства, затрагивающего права и интересы участников специальной военной операции и членов их семей. Все обратившиеся граждане получили квалифицированную юридическую помощь по разным категориям вопросов.

- Судебные приставы на постоянной основе взаимодействуют с региональным Управлением Минюста России и Фондом «Защитники Отечества», — отметил главный судебный пристав региона Валерий Берняцкий. — Это помогает своевременно реагировать и оперативно применять меры, направленные на сохранение, а в случае необходимости, и восстановление прав участников специальной военной операции и членов их семей.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-Правовая консультация (18+)Работодатели стали на 29% чаще доплачивать за переработки
-

