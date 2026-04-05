Приставы оказали правовую помощь участникам СВО

Сотрудники УФССП России по Мурманской области приняли участие в оказания бесплатной правовой помощи участникам СВО и членам их семей, организованное Управлением Министерства юстиции РФ по Мурманской области.

Приём граждан проходил на базе администрации ЗАТО г. Североморск. Юридическую помощь обратившимся оказывали представители регионального Управления Минюста России, Филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», Прокуратуры Мурманской области, военной прокуратуры, Мурманского центра технических средств реабилитации.

Основные вопросы, по которым поступали обращения, связаны с приостановлением исполнительных производств в отношении участников специальной военной операции, отмены мер принудительного исполнения, таких как: обращение взыскания на денежные средства и возврат денежных средств, списанных со счетов, прекращение исполнительных производств.

В ходе приема разъяснены положения законодательства, затрагивающего права и интересы участников специальной военной операции и членов их семей. Все обратившиеся граждане получили квалифицированную юридическую помощь по разным категориям вопросов.

- Судебные приставы на постоянной основе взаимодействуют с региональным Управлением Минюста России и Фондом «Защитники Отечества», — отметил главный судебный пристав региона Валерий Берняцкий. — Это помогает своевременно реагировать и оперативно применять меры, направленные на сохранение, а в случае необходимости, и восстановление прав участников специальной военной операции и членов их семей.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.