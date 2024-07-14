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Мурманская область. Арктика (16+)14.07.24 09:30

Приставы оказали юридическую помощь членам семей участников СВО

В рамках Недели правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи временно исполняющий обязанности главного судебного пристава Мурманской области Кирилл Должанов и сотрудники регионального eправления ответили на вопросы членов семей участников СВО на площадке регионального филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Кирилл Должанов ответил на вопросы, касающиеся ведения исполнительных производств, в том числе связанных со взысканием алиментных платежей. Кроме того, посетителей интересовали вопросы семейного права, защиты и охраны прав несовершеннолетних детей.

«Подписанное в 2023 году соглашение между региональным Управлением ФССП и филиалом Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Мурманской области позволяет сторонам обмениваться опытом в сфере правового просвещения, принимать участие в совместных семинарах, конференциях и круглых столах, а также в выездных приёмах граждан, на площадках оказания бесплатной юридической помощи», - отметил врио главного судебного пристава Мурманской области Кирилл Должанов.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.

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