Приставы помогли взыскать в пользу пострадавшего сумму морального вреда

Житель областного центра по решению суда должен был выплатить моральный вред, причиненный во время преступных действий северянину, в размере 300 тысяч рублей. В связи с тем, что осужденный в добровольном порядке ущерб не оплатил, исполнительный документ поступил для принудительного исполнения в межрайонное отделение судебных приставов по особым исполнительным производствам.

Должник надлежащим образом был уведомлён о возбуждении исполнительного производства, но платить по решению суда не торопился. В рамках исполнительного производства в отношении должника было вынесено постановление о временном ограничении в пользовании специальным правом на управление транспортным средством.

В результате принятых мер должник в течении двух дней погасил задолженность и исполнительский сбор в полном объёме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.