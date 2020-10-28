Приставы убедили должника погасить задолженность по алиментам

В отделении судебных приставов Кировска на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с жителя города алиментов на содержание нетрудоспособного родителя. Мужчина длительное время добросовестно платил алименты, но потом, уволившись с работы, перестал их платить вовсе. В результате образовалась задолженность в размере более 56 тысяч рублей.

Должник скрывался от судебного пристава, его местонахождение было не известно. Был объявлен исполнительный розыск неплательщика алиментов. Мерами розыска он был установлен и доставлен к приставу.

В своих объяснениях мужчина пояснял, что он устроился на новое место работы и хотел сначала погасить имеющиеся у него кредиты и потом уже платить алименты. Судебный пристав разъяснил должнику последствия неуплаты алиментных платежей и предупредил его о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).

Осознав серьёзность своего положения, должник в полном объёме погасил задолженность. Денежные средства перечислены взыскателю.

В настоящее время алименты мужчина оплачивает ежемесячно в размере, установленном судом.