Приставы взыскали миллионный материальный ущерб с виновника ДТП

В результате дорожно-транспортного происшествия житель Мончегорска по решению суда был обязан выплатить потерпевшей стороне материальный ущерб в размере 1,7 миллиона рублей.

На основании вступившего в законную силу решения суда в отделении судебных приставов г. Мончегорска в отношении должника было возбуждено исполнительное производство. Несмотря на то, что мужчина был уведомлён о возбуждении исполнительного производства, оплачивать долг не торопился.

В рамках исполнительного производства судебный пристав установил, что должнику на праве собственности принадлежат два объекта недвижимости - квартиры. В связи с отсутствием уважительных причин неисполнения решения суда судебный пристав вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении квартир.

Через некоторое время должник пришёл к приставу с просьбой снять запрет, так как он продаёт одну из квартир, для оформления сделки по купле-продаже его ждёт риэлтор. Пристав разъяснил ему порядок отмены действующего запрета — это оплата задолженности в полном объёме.

Мужчине ничего не оставалось делать, как оплатить ущерб в полном объёме. Также ему пришлось дополнительно оплатить исполнительский сбор в размере более 120 тысяч рублей, чего он мог избежать, если бы вовремя рассчитался по своим долгам. Запрет на регистрационные действия с недвижимостью снят. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.