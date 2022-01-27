Присутствие гостей на торжественных церемониях регистрации в ЗАГСах Мурманской области может быть ограничено

Органы местного самоуправления самостоятельно будут принимать решение о возможном количестве гостей на торжественных регистрациях или запрете на их присутствие в зависимости от складывающейся на территории муниципалитета санитарно-эпидемиологической обстановки и уровня заболеваемости среди сотрудников отделов ЗАГС.

Такое решение было озвучено на заседании межведомственного оперативного штаба, и принято в целях предупреждения распространения COVID-19, в том числе среди сотрудников отделов записи актов гражданского состояния.

Как сообщает региональное Министерство юстиции, в настоящее время данные статистики по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 свидетельствуют об ухудшении санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Мурманской области, которое может негативно сказаться также и на работе органов ЗАГС, повлечь приостановку их работы.