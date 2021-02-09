Началось общественное обсуждение проекта планировки «Больничного городка» и 1-го микрорайона в МурманскеПрисутствие российского рыбопромыслового флота в Мировом океане планируется поддержать топливной субсидией и промысловой разведкой
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Мурманская область. Арктика (16+)09.02.21 11:00

Присутствие российского рыбопромыслового флота в Мировом океане планируется поддержать топливной субсидией и промысловой разведкой

Государственную поддержку развития рыбного хозяйства и аквакультуры планируется расширить за счёт новых инструментов. О дополнительных стимулах для повышения эффективности работы отрасли рассказал руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков на заседании комиссии правительства Российской Федерации по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, которое провела заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко.

Как отметил глава Росрыболовства, помимо нефинансовых мер – инвестиционных квот – в качестве инструментов господдержки в рамках реализации госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» Росрыболовством с 2015 года предоставляются субсидии инвесторам через субъекты Российской Федерации на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам на приобретение кормов и рыбопосадочного материала.

«Сейчас эту меру поддержки в рамках госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» сворачиваем в виду того, что она предусмотрена госпрограммой «Развитие сельского хозяйства». Это сделано по просьбе многих компаний, поскольку им удобнее работать с Минсельхозом, их механизмы более понятны и есть возможность перекидывания средств», – сообщил Илья Шестаков.

Механизм льготного кредитования предусмотрен в рамках проекта «Экспорт продукции АПК». В него дополнительно включены затраты на строительство и модернизацию инфраструктуры рыбоводных хозяйств, портовой инфраструктуры для хранения, перевалки и реализации рыбы, строительство оптово-распределительных центров, а также на закупку сырья для последующей переработки и производства готовой продукции.

В рамках госпрограммы Минпромторга «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы» заложены меры господдержки обновления судов рыбопромыслового флота там, где невозможно применение механизма инвестиционных квот.

Росрыболовством также организована работа по внедрению мер поддержки строительства судов для аквакультуры, в том числе для кормораздатчиков: проектными организациями подготовлены характеристики судов, идет работа по внесению изменений в постановление правительства (от 27.12.2019 г. № 1917) по распространению механизма субсидирования части затрат на строительство судов для аквакультуры.

Руководитель Росрыболовства сообщил, что в настоящее время разработан проект постановления правительства, предусматривающий компенсацию 30% затрат стоимости топлива при условии осуществления рыболовства в удаленных районах промысла. Топливную субсидию планируется предоставлять в рамках реализации госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса», начиная с 2021 года.

«Данная мера будет стимулировать рыбаков вернуться в утраченные с советского времени районы промысла и обеспечит присутствие российского флота в зонах иностранных государств и конвенционных районах, а также позволит нарастить объёмы экспорта», – пояснил Илья Шестаков.

Руководитель Росрыболовства также сообщил, что для стимулирования добычи антарктического криля ведомством разработан проект постановления о господдержке строительства судов-крилеловов, предусматривающий компенсацию 30% затрат на строительство судов, предназначенных для промысла антарктического криля, и устанавливающий требования по наличию оборудования для производства крилевой муки и жира. В настоящее время проект прорабатывается с отраслевым сообществом.

Для возвращения российского рыбопромыслового флота в отдаленные районы Мирового океана важно научное сопровождение промысла (промысловая разведка), оперативное наведение судов на промысловые скопления также необходимо и в российских водах. Росрыболовство предлагает решить вопрос нехватки финансирования для этого направления путем применения (по аналогии с утилизационным сбором) сбора за научное сопровождение промысла, определив его плательщиками рыбопромышленные компании, являющиеся пользователями водных биоресурсов. «Минфин России нас в этом поддержал, готовим обоснование для того, чтобы вносить изменения в действующее законодательство. Сейчас обсуждаем непосредственно с рыбопромышленниками, каким образом сделать процедуру выплаты в этот фонд наиболее справедливой и прозрачной», – сказал Илья Шестаков.

Руководитель Росрыболовства резюмировал, что реализация перечисленных мер поддержки будет способствовать достижению целей и показателей Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса и защите национальных интересов.

По итогам заседания вице-премьер Виктория Абрамченко поручила включить в протокольные решения вопрос по импортозамещению в области комбикормов и рыбопосадочного материала, а также представить конкретные предложения по развитию промысла криля, пишет пресс-служба Росрыболовства.

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