«Притяжение Арктики»: в Санкт-Петербурге открылась выставка из фонда Мурманского областного краеведческого музея

В Мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие выставки «Притяжение Арктики».

Выставка организована в рамках проекта «Изучение, сохранение и популяризация культурного и исторического наследия Арктики» при поддержке АНО «Центр «Арктические инициативы». Представлены экспонаты из фондового собрания Мурманского областного краеведческого музея.

Участие в торжественном открытии выставки приняли известные мурманчане, ныне живущие в Санкт-Петербурге. Кроме того, в рамках открытия выставки было подписано соглашения о сотрудничестве между Мурманским областным краеведческим музеем и историческом парком «Россия – моя история».

Экспозиция «Притяжение Арктики» посвящена истории отечественного освоения Арктики с самых ранних этапов и до современности. Посетители смогут увидеть личные вещи полярников и предметы интерьера с арктических ледоколов: к примеру, термограф и анемометр с ледокола «Ермак», курительная трубка, полярные солнечные очки, китель и фуражка капитана ледокола «Ермак» и первого капитана атомного ледокола «Ленин» Павла Акимовича Пономарёва, вещи первого полярного капитана Владимира Ивановича Воронина, личные вещи выдающегося арктического исследователя Отто Юльевича Шмидта. Некоторые экспонаты раскрывают историю станции «Северный полюс-1»: к примеру, одежда полярников и радионаушники радиста станции Эрнста Теодоровича Кренкеля.

Как сообщает региональное Министерство культуры, интерактивная часть представлена стендами, где можно потренироваться в вязании морских узлов, в знании азбуки Морзе и флажковой азбуки, а также потренировать память в игре «Мемо», собрать пазл из арктических регионов и увидеть фильмы об Арктике. Экспозиция будет работать до 10 февраля 2022 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431206/#&gid=1&pid=2