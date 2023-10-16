«Притяжение Севера»: в конкурсную программу фестиваля «Северный характер» вошло более 70 фильмов

Мурманск готовится к проведению XV Международного кинофестиваля «Северный характер». В этом году он пройдёт с 13 по 19 ноября.

Фильмы, вошедшие в шорт-лист «Северного характера», рассказывают о том, как, подобно магниту заполярный край сегодня привлекает, удерживает уникальной природой, невероятно смелыми и открытыми людьми. В конкурсной программе киносмотра картины в разных жанрах – документальное кино, короткометражные и полнометражные игровые фильмы, сериалы. В общей сложности это более 76 фильмов, ознакомиться со списком которых можно на сайте фестиваля (https://www.northchar.ru/).

Основная конкурсная программа будет показана в кинотеатре «Мираж Синема». На центральной площади Мурманска зажжёт свой экран зимний уличный кинотеатр, где зрители, смогут смотреть фестивальное кино, греясь горячим чаем и кофе под падающий снег или огни северного сияния.

Традиционно на кинофестивале ожидается не только просмотр и обсуждение конкурсных и внеконкурсных фильмов на различных мурманских площадках, но и мастер-классы российских и зарубежных документалистов, кинорежиссёров, творческие встречи с режиссёрами и актёрами, медиафорум, презентации телевизионных и кинопроектов и большая культурная программа.

Планируется также провести конкурс документальных проектов с призовым фондом 1 миллион рублей.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457267498%2Falbum-139605315_00%2Frev