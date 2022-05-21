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Мурманская область. Арктика (16+)21.05.22 08:45

Приуроченный ко Дню основания Мурманской области форум «КультАрктика» объединит северные традиции и культурный эксперимент

Форум «КультАрктика», который пройдёт с 27 по 29 мая, станет одним из самых масштабных культурных событий региона. Форум приурочен ко Дню основания Мурманской области.

Он объединит на своих площадках традиционную культуру Кольского Заполярья и экспериментальный подход к организации уличного досуга северян. География форума охватывает площадки не только Мурманска, но и Никеля, Печенги, Заполярного и Североморска.

В программу форума включены мероприятия фестиваля социального и экологического кино «Северный характер: green screen». Первое из них стартует в Никеле 24 мая: в 13.00 на площадке Центра социальных проектов «Вторая школа» состоится круглый стол «Развитие малых поселений на Севере». Мероприятие организовано в рамках сразу двух крупных международных проектов – «Северный характер: green screen» и «Север без границ». Участниками обсуждения станут федеральные и региональные эксперты в области развития отдалённых территорий: представители правительства Мурманской области, администраций Печенгского округа и Кольского района, заповедника Пасвик.

С 23 по 27 мая на площадках библиотек Заполярного и Никеля, культурно-досугового центра «Платформа» в Печенге, а также в залах Дворца культуры им. С.М. Кирова в Мурманске будут организованы показы фильмов конкурсной и внеконкурсной программы кинофестиваля «Северный Характер: green screen», выставки и творческие встречи. 

26 мая в 18:00 в кинотеатре «Планета 51» в Североморске состоится встреча с режиссером документального фильма об адмирале Арсении Головко «Незамерзающий порт надежды» и сыном адмирала. Жители и гости Мурманска узнают о секретах создания фильма, который снимался в Мурманской области, 27 мая в 17:00 в фестивальном зале Дворца культуры им. С.М. Кирова.

Как сообщает региональное Министерство культуры, основная программа мероприятий форума пройдёт в Мурманске под девизом «Арктика – территория традиций и эксперимента». Помимо обширной деловой программы, участие в которой примут руководители федеральных и областных органов власти, эксперты в области культуры, экономики, креативных индустрий, туризма и кинопроизводства, запланирован глобальный эксперимент по организации уличного досуга жителей Кольского Заполярья. 28 мая северян и гостей Мурманска ждут фестиваль народного творчества и современного искусства на площади Пять Углов, всероссийские акции «Библиосумерки» – для самых юных любителей чтения, и «Библионочь» – для всех, кто хочет познакомиться с современными форматами работы библиотек, а также уличный кинотеатр на Воровского и уникальный проект «Арктическая кинокухня».


Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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