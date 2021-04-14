Заместитель губернатора Юрий Сердечкин принял участие во Всероссийских командно-штабных учениях по предупреждению и ликвидации паводков и природных пожаров. При их проведении упор сделан на организацию межведомственного взаимодействия. Специализированные мероприятия по отработке практических действий по ликвидации последствий прохождения весеннего половодья и тушению лесных пожаров пройдут по всей области. Вчера, в первый день, приведены в готовность к реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации все силы региона.

В рамках учений Юрий Сердечкин провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Мурманской области, а также в формате видеоконференции принял участие в совещании под председательством главы МЧС России Евгения Зиничева.

Кроме того, вице-губернатор выехал к месту проведения смотра готовности сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Мурманской области. Особое внимание было уделено технике, которая в случае необходимости будет работать в сложных арктических условиях региона, а также снаряжению и экипировке личного состава.

Планируется, что ликвидация условных чрезвычайных ситуаций будет проводиться ещё в течение двух дней, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.