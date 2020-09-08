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Мурманская область. Арктика (16+)08.09.20 12:00

Приверженцы сохранения мирной и свободной навигации во всеоружии рвутся в Арктику

Корабли Военно-морских сил Великобритании возглавят многонациональную морскую операцию за Северным полярным кругом с целью продемонстрировать приверженность стран НАТО свободной навигации в данном регионе. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении королевского военно-морского флота.

В операции будут использованы фрегат типа 23 «Сазерленд» и танкер «Тайдсприн» класса «Тайд» ВМС Великобритании, которые будут действовать совместно с эскадренным миноносцем типа «Арли Берк» ВМС США и фрегатом «Тур Хейердал» типа «Фритьоф Нансен» ВМС Норвегии при поддержке датского патрульного самолёта.

«Действуя бок о бок открытым и прозрачным способом, королевский военно-морской флот и его союзники продолжают демонстрировать, что они привержены сохранению мирной и свободной навигации для всех в жизненно важной зоне», - отмечается в сообщении.

«Великобритания, США, Дания и Норвегия работают вместе, чтобы повысить нашу готовность к действиям на Крайнем Севере и повысить устойчивость в зоне, которая имеет жизненно важное значение для интересов Великобритании», - заметили в коммюнике британского королевского флота.

Также сообщается, что нынешняя операция является продолжением майских британско-американских учений, когда в акватории Баренцева моря находился британский фрегат «Кент». Тогда, по сообщению Национального центра управления обороной РФ (НЦУО, входит в Минобороны), в Баренцево море зашли американские эсминцы и британский фрегат с управляемым ракетным оружием.

Отряд боевых кораблей объединенных военно-морских сил (ОВМС) НАТО в составе эсминцев с управляемым ракетным оружием (УРО) «Дональд Кук», «Портер», «Рузвельт» ВМС США и фрегата УРО «Кент» ВМС Великобритании находился в Баренцевом море с 4 по 9 мая. Его действия обеспечивали универсальный транспорт снабжения «Сапплай» и атомная подводная лодка типа «Виргиния» ВМС США, дизель-электрическая подводная лодка «Ула» и два патрульных самолёта Р-3С «Orion» ВМС Норвегии.

Как пишет ТАСС, 5 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу обратил внимание на то, что в акватории Баренцева моря впервые со времён холодной войны был развернут отряд боевых кораблей ОВМС НАТО. Он заявил, что стремление НАТО продемонстрировать силу, увеличивая интенсивность разведывательных действий блока у границ России, вызывает у Москвы обеспокоенность.

А в это время, 7 сентября истребитель МиГ-29 сопроводил над Баренцевым морем стратегический самолёт-разведчик ВВС Великобритании RC-135.

Как сообщает Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ, вчера российские средства контроля засекли над нейтральными водами Баренцева моря воздушную цель, летевшую к госгранице. На её идентификацию в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик ВВС Великобритании RC-135 и сопроводил её над акваторией Баренцева моря.

Как уточнили военные, после разворота британского самолёта от границы истребитель РФ вернулся на аэродром базирования. Нарушения госграницы допущено не было, подчеркнули в НЦУО. Полёт российского истребителя МиГ-29 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Это третий случай сопровождения иностранного самолёта над Баренцевым морем за понедельник. Ранее в НЦУО сообщили о перехвате российским истребителем МиГ-31 Северного флота над Баренцевым морем патрульного самолета «Orion» Военно-воздушных сил Норвегии и истребителем МиГ-29 стратегического самолёта-разведчика R.1 «Sentinel» ВВС Великобритании.

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